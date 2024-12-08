Сайт Flightradar24 не зафиксировал вылета в это время, хотя самолет Airbus A320 авиакомпании Cham Wings Airlines вылетел в ночь с субботы на воскресенье около 00:56, направившись в Шарджу в Объединенных Арабских Эмиратах.

Этот самолет приземлился в Шардже вовремя. Однако дипломатический советник президента Объединенных Арабских Эмиратов заявил журналистам в Бахрейне, что ему неизвестно, находится ли Асад в ОАЭ.

Что известно о самолете, на котором мог быть Асад?

Информационное агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных старших офицеров сирийской армии сообщило, что рано утром в воскресенье Асад сел на борт самолета авиакомпании Syrian Air в аэропорту Дамаска.

По данным агентства, грузовой самолет Ил-76Т Syrian Air вылетел из аэропорта в 03:59 по местному времени, пункт назначения в полетном плане указан не был.

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Согласно данным Flightradar24, самолет сначала летел на восток от столицы, а затем неожиданно повернул на северо-запад и направился к средиземноморскому побережью, где сильны позиции алавитского меньшинства (к которому принадлежит и сам Асад). Там также расположены российские военно-морская и военно-воздушная базы.

Пролетев на высоте около 6000 м над центральным городом Хомс, который повстанцы заняли вечером в субботу, самолет развернулся и снова полетел на восток, одновременно теряя высоту.

Сигнал транспондера самолета пропал примерно в 04:39 (02:39 GMT), когда он находился примерно в 13 км к западу от Хомса и летел на высоте всего около 500 м.

Flightradar24 сообщил на сайте X, что самолет «был старым, с транспондером старого поколения, поэтому некоторые данные могут быть неверными или вовсе отсутствовать», и что он летел в зоне глушения GPS, что тоже может объяснять отсутствие сигнала транспондера. По данным сайта, в районе, где исчез сигнал, нет никаких аэропортов.

Сообщений об авиакатастрофе в этом районе тоже не поступало.