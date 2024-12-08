Спустя несколько часов после того, как повстанческие силы взяли под контроль Дамаск, министерство иностранных дел России заявило, что президент Сирии Башар Асад покинул страну и свой пост, а также дал указание мирно передать власть. Тем временем пока неизвестно, где сейчас может находиться отстраненный глава государства.
Российский МИД не предоставил никаких дополнительных сведений о местонахождении Асада, но это было первое официальное заявление о том, что он покинул страну.
Асада не видели с тех пор, как неделю назад он встретился с министром иностранных дел Ирана в Дамаске. В тот день он поклялся «сокрушить» повстанцев, к тому моменту уже стремительно захватывавших территории Cирии.
Рано утром в воскресенье, после того как повстанцы без сопротивления вошли в Дамаск, группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана в России террористической и запрещена) и ее союзники объявили, что «тиран Башар Асад бежал».
Глава базирующейся в Великобритании Сирийского наблюдательного совета по правам человека (SOHR) Рами Абдул Рахман также сообщил, что самолет, на котором мог находиться Асад, «покинул Сирию через международный аэропорт Дамаска до того, как армейские силы безопасности вышли с объекта».
По словам Рахмана, у него есть информация о том, что самолет должен был вылететь в 22:00 по местному времени (20:00 GMT) в субботу.
Сайт Flightradar24 не зафиксировал вылета в это время, хотя самолет Airbus A320 авиакомпании Cham Wings Airlines вылетел в ночь с субботы на воскресенье около 00:56, направившись в Шарджу в Объединенных Арабских Эмиратах.
Этот самолет приземлился в Шардже вовремя. Однако дипломатический советник президента Объединенных Арабских Эмиратов заявил журналистам в Бахрейне, что ему неизвестно, находится ли Асад в ОАЭ.
Что известно о самолете, на котором мог быть Асад?
Информационное агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных старших офицеров сирийской армии сообщило, что рано утром в воскресенье Асад сел на борт самолета авиакомпании Syrian Air в аэропорту Дамаска.
По данным агентства, грузовой самолет Ил-76Т Syrian Air вылетел из аэропорта в 03:59 по местному времени, пункт назначения в полетном плане указан не был.
Подписывайтесь на наши соцсети и рассылку
Согласно данным Flightradar24, самолет сначала летел на восток от столицы, а затем неожиданно повернул на северо-запад и направился к средиземноморскому побережью, где сильны позиции алавитского меньшинства (к которому принадлежит и сам Асад). Там также расположены российские военно-морская и военно-воздушная базы.
Пролетев на высоте около 6000 м над центральным городом Хомс, который повстанцы заняли вечером в субботу, самолет развернулся и снова полетел на восток, одновременно теряя высоту.
Сигнал транспондера самолета пропал примерно в 04:39 (02:39 GMT), когда он находился примерно в 13 км к западу от Хомса и летел на высоте всего около 500 м.
Flightradar24 сообщил на сайте X, что самолет «был старым, с транспондером старого поколения, поэтому некоторые данные могут быть неверными или вовсе отсутствовать», и что он летел в зоне глушения GPS, что тоже может объяснять отсутствие сигнала транспондера. По данным сайта, в районе, где исчез сигнал, нет никаких аэропортов.
Сообщений об авиакатастрофе в этом районе тоже не поступало.