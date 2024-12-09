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Видео Дебютант НХЛ удивил забавным поступком после удаления до конца матча

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Матвей Мичков
Матвей Мичков Фото: USA TODAY Sports via Reuters Con/Scanpix

В воскресенье, 8 декабря, молодой талант клуба НХЛ "Филадельфия Флайерз" Матвей Мичков выделился забавным поступком, покидая арену после удаления.

"Филадельфия" на своей площадке уступила "Юте" со счетом 2:4 (0:0, 2:3, 0:1).

20-летний Мичков стал ассистентом второго гола своей команды.

В самом конце матча молодая звезда немного сцепился с хоккеистами команды соперника. Когда судья начал свистеть в ухо Мичкову, тот ударил по свистку. Молодого человека удалили до конца матча. Покидая арену, он успел дать автограф одному из фанатов.

После 28 сыгранных матчей "Флайерз" находятся на 10-м месте Восточной конференции с 28 набранными очками. Мичков - второй по результативности игрок команды с 25 очками (11+14). Он является и самым ярким дебютантом всей лиги.

На драфте НХЛ 2023 года Мичков был выбран под седьмым номером.

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