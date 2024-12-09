Видео Дебютант НХЛ удивил забавным поступком после удаления до конца матча

"Филадельфия" на своей площадке уступила "Юте" со счетом 2:4 (0:0, 2:3, 0:1).

20-летний Мичков стал ассистентом второго гола своей команды.

В самом конце матча молодая звезда немного сцепился с хоккеистами команды соперника. Когда судья начал свистеть в ухо Мичкову, тот ударил по свистку. Молодого человека удалили до конца матча. Покидая арену, он успел дать автограф одному из фанатов.

After getting tossed in the last minute of the game, Matvei Michkov signed an autograph on his way to the locker room 😭🤣 pic.twitter.com/gPZzVRCnwU — Gino Hard (@GinoHard_) December 9, 2024

После 28 сыгранных матчей "Флайерз" находятся на 10-м месте Восточной конференции с 28 набранными очками. Мичков - второй по результативности игрок команды с 25 очками (11+14). Он является и самым ярким дебютантом всей лиги.

На драфте НХЛ 2023 года Мичков был выбран под седьмым номером.

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