Российский хоккеист Шестеркин стал самым высокооплачиваемым вратарем НХЛ

Благодаря этой сделке Шестеркин станет самым высокооплачиваемым вратарем НХЛ. До этого рекорд принадлежал Кэри Прайсу, который имеет восьмилетнее соглашение на 84 млн долларов и не играл с сезона 2021/22 гг.



"Контракт, который мы только что подписали с Шестеркиным, многое говорит о том, что я думаю о нем как о вратаре, как об игроке, как о человеке. Нам повезло, что он у нас есть. Как говорят многие наши игроки, и я, конечно, могу разделить их чувства, он один из наших лучших игроков, и мы в восторге, что он наш вратарь", - сказал генеральный менеджер "Рейнджерс" Крис Друри.



28-летний российский спортсмен сыграл в 232 играх за карьеру в составе "Рейнджерс", пропустив в среднем 2,47 гола и отразив 92% бросков.