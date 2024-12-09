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Российский хоккеист Шестеркин стал самым высокооплачиваемым вратарем НХЛ

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Фото статьи
Фото: Reuters/Scanpix

Российский голкипер Игорь Шестеркин подписал контракт с "Нью-Йорк Рейнджерс" на восемь лет за 92 миллиона долларов (87,12 миллиона евро),  став самым высокооплачиваемым вратарем НХЛ.


Подписанное в субботу соглашение гарантирует хоккеисту в среднем 11,5 миллиона долларов (10,9 миллиона евро) в год.  

Благодаря этой сделке Шестеркин станет самым высокооплачиваемым вратарем НХЛ. До этого рекорд принадлежал Кэри Прайсу, который имеет восьмилетнее соглашение на 84 млн долларов и не играл с сезона 2021/22 гг.

"Контракт, который мы только что подписали с Шестеркиным, многое говорит о том, что я думаю о нем как о вратаре, как об игроке, как о человеке. Нам повезло, что он у нас есть. Как говорят многие наши игроки, и я, конечно, могу разделить их чувства, он один из наших лучших игроков, и мы в восторге, что он наш вратарь", - сказал генеральный менеджер "Рейнджерс" Крис Друри.

28-летний российский спортсмен сыграл в 232 играх за карьеру в составе "Рейнджерс", пропустив в среднем 2,47 гола и отразив 92% бросков.

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