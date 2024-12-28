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Волшебница, аристократка, дама: вспоминаем Мэгги Смит

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Мэгги Смит
Мэгги Смит Фото: SCANPIX

В 2024 году скончалась Мэгги Смит, исполнившая роль профессора Макгонагалл во франшизе о Гарри Поттере, - пожалуй, одна из самых любимых актрис современности. В день ее юбилея TVNET+ вспоминает творческий путь артистки - от малоизвестных образов в театре до сверхпопулярных ролей и культового статуса. И, конечно, признается ей в любви.

Поттериана стала новой главой в жизни Смит, которой она отдала десять лет, появившись в 7 из 8 фильмов серии, при этом - невероятная сила - продолжала сниматься в сторонних проектах.

Этому не смогли помешать даже серьезные проблемы со здоровьем - в 2007 году, во время работы над шестой частью серии, у Смит был обнаружен рак груди. Актриса не прервала работу, а в 2009 году сообщила о полном выздоровлении. Мэгги точно не была настоящей волшебницей?

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