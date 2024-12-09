Первый день этой недели принес много новостей - радостных и не очень. Стало известно, когда откроется железнодорожное сообщение между тремя балтийскими столицами, в Кремле подтвердили, что сирийский диктатор Башар Асад нашел убежище в России, Анна Седокова развелась с Янисом Тиммой, а в центре Риги открылся публичный каток. Об этих и других новостях понедельника, 9 декабря, вы узнаете в традиционном дайджесте RUS TVNET.
Главное за 9 декабря ⟩ Башар Асад сбежал в Россию, "Поток" номинировали на "Золотой глобус" и на Эспланаде открылся каток
Новости Латвии:
Законопроект о бюджете всегда вызывает бурные дискуссии в Сейме, так было и в пятницу, 6 декабря, когда с трибуны выступил Эдвард Смилтенс ("Объединенный список"). Его высказывания вызвали бурную реакцию со стороны премьер-министра Эвики Силиня ("Новое Единство"), которая со своего места после его выступления отозвалась: "Не подавись, не вытошни". В понедельник, 9 декабря, она объяснила свои слова журналистам.
В начале будущего года будет открыто пассажирское железнодорожное сообщение Вильнюс - Рига - Таллинн, сообщили агентству LETA представители Pasažieru vilciens (PV).
В возрасте 65 лет скончался известный предприниматель Айнар Гулбис. Такая информация поступила из Бразилии, где один из влиятельнейших бизнесменов 90-х годов был найден без признаков жизни, сообщает портал Apollo.lv.
Латвийский анимационный фильм "Поток" номинирован на премию "Золотой глобус" в категории "Лучший анимационный фильм", сообщает Служба новостей Латвийского телевидения. Вручение премии, которую часто называют предтечей "Оскара", состоится 6 января следующего года.
В праздничное время в Риге работает не только традиционная рождественская ярмарка на Домской площади, но и созданный в этом году на Эспланаде публичный каток, который ждет всех желающих уже с 9 декабря. Более того - публичный каток будет радовать не только в ближайшие холодные месяцы - в зимний сезон он будет работать до 2027 года.
За рубежом:
Избранный президент США Дональд Трамп в воскресенье призвал российского диктатора Владимира Путина принять меры для немедленного прекращения огня в Украине, а также допустил возможность выхода США из НАТО, сообщает AFP.
В Кремле официально подтвердили, что Башар Асад и его семья получили убежище в России. Как заявил на брифинге пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, решение о предоставлении убежища Асаду и его семье принял Путин, сообщает "Медуза" со ссылкой на пропагандистское агентство ТАСС.
Падение сирийского диктатора Башара Асада пошатнуло авторитет российского диктатора Владимира Путина среди его союзников, пришли к выводу аналитики вашингтонского Института изучения войны (ISW), пишет DPA.
В октябре Анна Седокова подала на развод с Янисом Тиммой, с которым прожила в браке четыре года. Баскетболист пытался сохранить семью, и в какой-то момент казалось, что у него это получилось, но увы! Певица не дала супругу еще один шанс, пишет Limon.ee.
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