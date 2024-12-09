Главное за 9 декабря Башар Асад сбежал в Россию, "Поток" номинировали на "Золотой глобус" и на Эспланаде открылся каток

Новости Латвии:

Законопроект о бюджете всегда вызывает бурные дискуссии в Сейме, так было и в пятницу, 6 декабря, когда с трибуны выступил Эдвард Смилтенс ("Объединенный список"). Его высказывания вызвали бурную реакцию со стороны премьер-министра Эвики Силиня ("Новое Единство"), которая со своего места после его выступления отозвалась: "Не подавись, не вытошни". В понедельник, 9 декабря, она объяснила свои слова журналистам.

В начале будущего года будет открыто пассажирское железнодорожное сообщение Вильнюс - Рига - Таллинн, сообщили агентству LETA представители Pasažieru vilciens (PV).

В возрасте 65 лет скончался известный предприниматель Айнар Гулбис. Такая информация поступила из Бразилии, где один из влиятельнейших бизнесменов 90-х годов был найден без признаков жизни, сообщает портал Apollo.lv.

Латвийский анимационный фильм "Поток" номинирован на премию "Золотой глобус" в категории "Лучший анимационный фильм", сообщает Служба новостей Латвийского телевидения. Вручение премии, которую часто называют предтечей "Оскара", состоится 6 января следующего года.