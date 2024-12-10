По последним прогнозам, с конца этой недели погодные условия в Латвии будут определять циклоны, поэтому дожди, снег и порывистые ветры ожидаются чаще.
Во второй половине декабря погода изменится, прогнозируют синоптики
В середине этой недели ветер подует с запада и севера, местами выпадет снег, а небо временами будет проясняться.
Самые низкие температуры вероятны утром в пятницу, 13 декабря, когда местами столбик термометра опустится до -10 градусов.
Самая теплая погода ожидается в понедельник, 16 декабря, когда температура в Курземе достигнет +8 градусов.
В Рождество погода будет переменчивой, морозы и снег более вероятны в восточных районах страны. Среднемесячная температура в декабре ожидается выше нормы.
Галерея: Погода в Латвии
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