Во второй половине декабря погода изменится, прогнозируют синоптики

В середине этой недели ветер подует с запада и севера, местами выпадет снег, а небо временами будет проясняться.

Самые низкие температуры вероятны утром в пятницу, 13 декабря, когда местами столбик термометра опустится до -10 градусов.

Самая теплая погода ожидается в понедельник, 16 декабря, когда температура в Курземе достигнет +8 градусов.

В Рождество погода будет переменчивой, морозы и снег более вероятны в восточных районах страны. Среднемесячная температура в декабре ожидается выше нормы.

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