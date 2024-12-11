Илгвар Рукерc - человек умный, с отменным чувством юмора. Отец двоих детей, разведенный. В прошлом - успешный бизнесмен, участник ретрита Юриса Рубениса. Долгие годы он соблюдал правила дорожного движения: ни одного штрафа, ни одного нарушения. Все изменилось летним утром два года назад.

Накануне вечером он с другом до двух ночи пил крепкий алкоголь - 0,7 литра. Утром, решив, что все под контролем, сел за руль. Когда его попыталась остановить полиция, он решил скрыться - скорость достигала 120 километров в час. Это закончилось столкновением с автомобилем, которым управлял 41-летний Рихард.

Мужчина погиб. Семилетняя девочка осталась без отца. Суд приговорил Илгвара к семи годам лишения свободы. Шесть из них ему еще предстоит провести за решеткой. TVNET+ встретились с ним в Центральной рижской тюрьме.

Наш разговор проходил без наручников и надзирателей, но под видеонаблюдением. Илгвар производит неожиданное впечатление: спортивная фигура, уверенная осанка, свободная одежда. Как будто только что из спортзала...