Наши перспективы на будущее не так уж и плачевны, как время от времени говорят некоторые эксперты. Несмотря на то, что ситуация в стране далека от идеальной, Латвия по-прежнему имеет надежный инвестиционный климат и перспективы на будущее, которое пусть и медленно, но в целом будет двигаться ее к уровню благосостояния более развитых стран.
Все зависит от того, через какую призму смотреть на происходящее. "Если взглянуть на Латвию с точки зрения Северной Кореи, то может показаться, что это пригород Стокгольма, но мы сами знаем, какой долгий путь еще предстоит пройти", - однажды сказал мой коллега, указывая на светлую сторону ситуации в мировом контексте, а также признавая существующие проблемы.