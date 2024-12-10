Наши перспективы на будущее не так уж и плачевны, как время от времени говорят некоторые эксперты. Несмотря на то, что ситуация в стране далека от идеальной, Латвия по-прежнему имеет надежный инвестиционный климат и перспективы на будущее, которое пусть и медленно, но в целом будет двигаться ее к уровню благосостояния более развитых стран.