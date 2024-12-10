В Риге пройдёт бойцовское шоу KSPROFL Fight Night 4

В рамках турнира запланировано 11 боёв по правилам ММА, боксу в перчатках ММА, а также главной кульминацией вечера станет схватка на голых кулаках, в которой встретятся местный боец Янис Ёдзевич и литовский спортсмен Сергей Ильин.

В клeтку выйдут такие спортсмены как Даниэлс Балодис, Адамс Дупатс, Никс Бемберс, Дидзис Курменев, Эдгарс Розенфелдс, Сандрис Кондратс, Доменикс Говоруха, Раймонд Зепс и многие другие бойцы из Риги, Саласпилса, Юрмалы, Огре, Елгавы, Бауски и Тукумса.

Автором идеи, а также основателем KSPROFL или Kings Of Streets professional fighters league (рус. "Короли Улиц - Лига Профессиональных Бойцов") лиги является Каспарс Рутиньш.

"На сегодняшний день у нас очень много заявок из разных городов Латвии и множество молодых бойцов хотят себя показать. Это наше четвёртое шоу и стараемся сделать всё, чтобы бои были зрелищными", - рассказал Рутиньш.

Подробная информация о мероприятии доступна в официальном профиле лиги в instagram. Билеты на турнир доступны во всех кассах Biļešu Serviss.

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