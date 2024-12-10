Народное голосование: Латвия выбирает спортсменов года. Остапенко на последнем месте

Принять участие в определении лучших спортсменов, тренеров, спортивных команд и муниципалитетов может любой желающий.

Победители в 10 номинациях будут награждены на церемонии вручения премии Trīs Zvaigžņu balva 15 января. Церемония пройдет в здании Рижского цирка и будет транслироваться в эфире TV3.

​Лауреаты будут определены путем подведения итогов голосования жюри (25%), общественности (25%), спортивных журналистов (25%) и спортсменов (25%).

На 10 декабря лидером народного голосования в номинации "Спортсмен года" является велогонщик Том Скуйиньш, занявший в этом году четвертое место на чемпионате мира и пятое место на Олимпийских играх в Париже.

У Скуйиньша 5352 голоса, и он опережает идущего пока на втором месте баскетболиста Кристапа Порзиньгиса (3080). Третьим в голосовании является баскетболист 3х3 Наурис Миезис (2062), четвертым - хоккеист Увис Балинскис (1812), а пятым - биатлонист Андрей Расторгуев (1454).

В номинации "Спортсменка года" лидером народного голосования является лыжница Патриция Эйдука с 4545 голосами. Второе место занимает баскетболистка Китти Лакса (2256), а биатлонистка Байба Бендика (2136) на данный момент находится на третьем месте.

​Саночница Элина Иева Бота (1811) сейчас занимает четвертую позицию в народном голосовании за "Спортсменку года", а теннисистка Алена Остапенко (1361) - пятую.

В номинации "Спортивный тренер года" лидером народного голосования на данный момент является наставник сборной Латвии по хоккею Харийс Витолиньш (4660), опережающий главного тренера футбольного клуба RFS Виктора Мороза (3149).

Народное голосование завершится 16 декабря.

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