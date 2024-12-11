Литовский боксер Геннадий Краевский скончался в возрасте 37 лет. За свою карьеру он провел 76 профессиональных боев, но выиграл только в одном из них. Смерть Краевского стала глубоким потрясением для его родственников, которые считают, что он мог добиться большего...

Британский боксерский совет региона Мидлендс вспоминает Краевского как всегда приятного - как в ринге, так и за его пределами. Также вспоминает боксера и его бывший менеджер Кевин Марэ. Специалисту всегда нравилось работать с Краевским - Марэ называет его одним из самых приятных клиентов.

Его последний бой состоялся 24 августа 2024 года - менее чем за четыре месяца до смерти.