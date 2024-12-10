Украина: информация о прорыве россиян в Сумской области - фейк

"Сообщение о якобы пересечении границы российскими войсками, которые распространяют в медиаресурсах - враждебная дезинформация, которая не соответствует действительности", - написал в Telegram глава военной администрации области, не указав, кто эти сообщения распространяет.

"Сейчас никаких данных от военных по изменению ситуации на границе нет, ситуация контролируемая", - указал Артюх.

Ранее СМИ писали, что россияне якобы вошли на территорию Сумской области. Им будто бы удалось захватить территорию пограничной зоны в районе села Александрия Сумской области.

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