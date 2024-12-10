Главное за 10 декабря Трагический пожар в Пурвциемсе, топ запросов латвийцев в Google и что происходит с ценами на елки

Конец года все ближе, поэтому все, кто только могут, постепенно начинают подводить итоги. Так, стал известен топ запросов латвийцев в Google в 2024 году, а в Риге состоялось награждение лауреатов премии Кабинета министров этого года. Кроме того, синоптики выступили с прогнозом погоды на вторую половину декабря, а торговцы поделились информацией, сколько у них нынче стоят елочки. Об этом и не только рассказываем в ежедневной подборке RUS TVNET - коротко о главном за вторник, 10 декабря.