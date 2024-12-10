Конец года все ближе, поэтому все, кто только могут, постепенно начинают подводить итоги. Так, стал известен топ запросов латвийцев в Google в 2024 году, а в Риге состоялось награждение лауреатов премии Кабинета министров этого года. Кроме того, синоптики выступили с прогнозом погоды на вторую половину декабря, а торговцы поделились информацией, сколько у них нынче стоят елочки. Об этом и не только рассказываем в ежедневной подборке RUS TVNET - коротко о главном за вторник, 10 декабря.
Главное за 10 декабря ⟩ Трагический пожар в Пурвциемсе, топ запросов латвийцев в Google и что происходит с ценами на елки
Новости Латвии:
Сейм принял несколько поправок, которые коснутся дорожной отрасли Латвии со следующего года. Портал TVNET собрал имеющуюся информацию.
Кабинет министров во вторник поддержал предложение о существенном повышении со следующего года размера пошлин за выдачу удостоверяющих личность документов.
Цены на елки в этом году в основном остались на уровне прошлого года, сообщили агентству LETA опрошенные торговцы.
По последним прогнозам, с конца этой недели погодные условия в Латвии будут определять циклоны, поэтому дожди, снег и порывистые ветры ожидаются чаще.
Во вторник, 10 декабря, в результате пожара в социальном доме в Риге, на улице Иерикю, 2b, погибли один человек и собака, а четыре человека переданы медикам Службы неотложной медицинской помощи, кроме того, часть людей не может вернуться в свое жилье, так как комнаты повреждены.
За рубежом:
В этом году список самых опасных преступников Европы пополнился 24 лицами, разыскиваемыми за жестокие убийства. Уже второй год в списке присутствуют двое латвийцев - Леон Русиньш и Марис Янкевиц. Оба давно разыскиваются за жестокие убийства и отмечены как опасные, сообщает портал tv3.lv.
Свергнувшие президента Башара Асада сирийские повстанцы назначили временным премьер-министром страны руководителя повстанческой администрации в провинции Идлиб Мухаммеда аль-Башира. Тем временем в морге одной из больниц Дамаска были обнаружены около сорока тел со следами пыток.
Пропагандист Дмитрий Киселев в своем воскресном вечернем еженедельном обзоре назвал прошедшую неделю "решающей и поворотной" для России, поскольку российский диктатор Владимир Путин заявил, что "в ответ на агрессию Запада возможно все".
Молодой человек, который ранее не наказывался в уголовном порядке, предстал перед судом в Пайде из-за чудовищных деяний, совершенных им в городе Тюри, сообщает Rus.Postimees.
Би-би-си удалось установить имена 543 российских военных и сотрудников ЧВК "Вагнер", погибших в ходе операций в Сирии с 2015 по 2024 год. Среди них десятки специалистов из сильнейших подразделений: спецназа сил специальных операций, спецназа ФСБ, разведчиков ГРУ и военных летчиков.
Интересное чтиво:
В понедельник, 9 декабря, состоялось награждение лауреатов премии Кабинета министров этого года. Премьер-министр и профильные министры вручили высшую награду правительства шести выдающимся деятелям и организациям за их значимый вклад в укрепление демократического государства и построение образованного, благополучного и безопасного общества. TVNET+ также посетил это мероприятие. Смотрите фото и видео!
1 декабря в районе Таллинна Пыхья-Таллинн прошел фестиваль корги. На этот раз владельцы и любители этих очаровательных собак собрались, чтобы отпраздновать приближающееся Рождество, передает портал Limon. Вы только взгляните на этих коротколапых милашек в сказочных костюмах!
Google представил отчет Year in Search ("Год в поиске") - обзор самых популярных поисковых запросов в Латвии в 2024 году. Согласно полученной информации, чаще всего латвийские интернет-пользователи искали поезда Vivi, чемпионат Европы по футболу и успех певца Донса на "Евровидении".
Актер Лаурис Дзелзитис, чье имя появилось в связи со скандалом на церемонии Spēlmaņu nakts, дал комментарий по поводу инцидента.
Новое исследование показывает, что идеальная формула женского тела не связана с обычным соотношением талии и бедер - 90:60:90. Ни Мэрилин Монро, ни "ангелы" Victoria's Secret не считаются секс-иконами, ведь, оказывается, природа запрограммировала в нашем мозгу другие параметры, чтобы заставить нас желать женщину!
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