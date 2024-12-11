Видео В Плявниеках пьяный водитель "влетел" в забор частного дома

Водитель выехал на газон и перед тем, как закончить свой нестабильный маршрут в заборе частного дома, успел по дороге "снести" осветительный столб.

В его крови было констатировано 1,7 промилле, в связи с чем Государственная полиция начала уголовный процесс. В свою очередь, в связи с аварией был начат административный процесс, полиция выясняет обстоятельства произошедшего.