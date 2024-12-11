Незадолго до девяти часов утра в Риге водитель, мчавшийся по улице Илукстес, не справился с управлением своим Volvo, выехал на газон и протаранил несколько объектов, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
Видео ⟩ В Плявниеках пьяный водитель "влетел" в забор частного дома
Водитель выехал на газон и перед тем, как закончить свой нестабильный маршрут в заборе частного дома, успел по дороге "снести" осветительный столб.
Полиция констатировала, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
В его крови было констатировано 1,7 промилле, в связи с чем Государственная полиция начала уголовный процесс. В свою очередь, в связи с аварией был начат административный процесс, полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
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