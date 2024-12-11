Дискуссия о снижении мобилизационного возраста в Украине продолжается. Президент страны Владимир Зеленский выступил с новым заявлением после брифинга спикера Государственного департамента США Мэтью Миллера.
Дискуссия о мобилизации с 18 лет в Украине не угасает: США обещают помочь, у Киева другая позиция
На брифинге 9 декабря Миллера спросили, призывала ли администрация США украинское правительство «расширить мобилизационный резерв» — хотя напрямую о снижении мобилизационного возраста у Миллера не спрашивали.
Этот вопрос прозвучал после публикаций в мировых СМИ о том, что США якобы призывают украинские власти снизить мобилизационный возраст в Украине с 25 до 18 лет.
Последние заявления об этом были в конце ноября этого года. Тогда советник президента Владимира Зеленского Дмитрий Литвин ответил, что Украине нет смысла снижать мобилизационный возраст, потому что она не получает вовремя обещанное оружие от партнеров.
На этот раз на брифинге Миллер на вопрос о «расширении мобилизационного резерва» ответил так: «Мы говорили с правительством Украины относительно ситуации с безопасностью на востоке. Вы слышали, как госсекретарь кое-что говорил об этом, когда мы были в Брюсселе на прошлой неделе».
Вероятно, что Миллер имел в виду заявление госсекретаря Энтони Блинкена о том, что Украина должна принять «трудные, но необходимые решения» о дальнейшей мобилизации.
«В конечном счете, решения о составе вооруженных сил — это решения, которые украинцы должны принимать сами», — сказал Миллер.
«Мы ясно дали понять, что если они создадут дополнительные силы для участия в боевых действиях, то мы и наши союзники будем готовы оснастить эти силы и обучить их ведению боевых действий», — добавил он.
На этот раз на заявления США ответил президент Владимир Зеленский.
Он написал, что в СМИ «много говорят о снижении призывного возраста украинцев для отправки на фронт».
«Мы не должны компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат», — написал украинский президент на платформе Х, добавив, что надо сосредоточиться на обеспечении техникой и обучении уже имеющихся бригад.
«Приоритетом должны быть поставки ракет и снижение военного потенциала России, а не снижение возраста призыва на военную службу в Украине. Цель должна быть в том, чтобы сохранить как можно больше жизней, а не хранить оружие на складах», — добавил Зеленский.
Президент также добавил, что приоритет — «это работать вместе над тем, как завершить эту войну».
А что думают о снижении мобилизационного возраста военные и другие эксперты?
Что говорят демографы
Сегодня средний возраст в ВСУ — более 40 лет.
И во время дискуссий о мобилизации часто можно услышать аргумент, что снижение мобилизационного возраста не особо исправит эту ситуацию, потому что мужчин до 25 в Украине на самом деле меньше всего — это произошло из-за низкой рождаемости в конце 1990-х.
Также есть мнение, что настроения в обществе ухудшатся, если власти снизят возраст мобилизации. Может увеличиться и отток молодых парней до 18 лет. В Украине часто говорят о проблеме выезда из страны молодых ребят, которые еще не достигли совершеннолетия. Хотя в Украине мобилизация до сих пор с 25 лет, после 18-ти уехать уже нельзя, а потому родители иногда отправляют детей за границу еще до совершеннолетия.
Директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова в интервью Украинской службе Би-би-си заявила, что мобилизация 18-летних — это «очень сложный вопрос».
С одной стороны, считает она, его должны решать военные, и им виднее, кого на фронте не хватает.
Но, с другой стороны, отметила Либанова, психологи утверждают, что психологически человек формируется где-то к 25 годам.
«До этого они, знаете ли, еще немного инфантильны. Помню, мой дедушка и мой отец, прошедшие войну, рассказывали мне, что первыми погибали именно молодые ребята. Потому что они еще не умеют беречь себя. Возможно, с точки зрения военного это даже плюс, но с точки зрения человека это точно минус», — сказала ученая.
«Я бы очень не хотела, чтобы вот таких мальчиков у нас брали на фронт», — говорит Элла Либанова.
Что говорят военные
Часть военных и чиновников поддерживают снижение мобилизационного возраста.
«Я за понижение возрастного ценза… Я думаю, что возрастной ценз можно снизить до 21 года включительно», — сказал еще летом 2024 года заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады майор Родион Кудряшов в эфире «Ранок.Live».
Военный считает, что ВСУ — это «больше о качестве, а не о количестве», а молодежь это качество может дать.
«Нам нужно вливание свежей молодой мысли в ВСУ. Сейчас очень много есть реформ в применении оружия на передовой, в том числе применение FPV-дронов. Поэтому я за понижение возрастного ценза», — сказал Кудряшов.
Эксперт по аэроразведке и офицер ВСУ Юрий Касьянов в своем телеграм-канале раскритиковал отказ президента рассматривать этот вопрос.
«Аргумент, конечно, железный — мы не должны компенсировать нехватку оружия и подготовки молодостью солдат», — написал он.
«А старостью солдат плохую подготовку и нехватку оружия можно компенсировать? У нас самая старая армия в мире с официальным средним возрастом старше 45 лет (в реальности, думаю, за 50 лет точно) — разве такая армия может эффективно воевать?» — добавил Касьянов.
Полковник Службы безопасности Украины, секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко считает, что возраст мобилизации должен начинаться с 20 лет.
По его словам, американских конгрессменов удивляет то, что в Украине мужчины в возрасте до 25 лет не подлежат призыву. Он отметил, что в мире мобилизация от 18 или 20 лет — это обычная практика.
«У нас не хватает людей, у нас не хватает людей именно таких молодых. Мне разное говорят, что мы получим потерянное поколение, потому что они пойдут на войну. Если они больше не хотят идти на войну, то они уже потерянное поколение. Мы воспитали тех, кто не хочет защищать свою Родину», — высказался Костенко.
Военный и журналист Виктор Трегубов убежден, что у Украины есть различные варианты увеличения мобилизационного ресурса, но больше всего разговоров идет только о снижении мобилизационного возраста.
Любой военный скажет, что людей надо больше и что ситуация тяжелая, говорит Трегубов.
«Такая ситуация не только у нас, но и у противника, хотя он может себе позволить забрасывать большим количеством своих людей и сжигать их в „топке", а мы себе это позволить не можем. Поэтому ситуация сложная, надо брать где-то новых людей», — сказал военный в эфире программы «Еспресо».
«Вопрос в том, где их взять и за счет каких демографических категорий. Настойчивость в том, что нужно брать именно 18-летних, мне кажется, это подталкивает Украину к какому-то непопулярному политическому решению», — добавил он.
Военный и писатель Артем Чапай распространил заявление Зеленского и написал, что согласен с его позицией.
«У них еще не развились тормозные центры мозга. Они еще не жили. Мобилизация с 18 лет и в предыдущих войнах была преступлением. Это дети, независимо от того, что они думают о себе», — написал Чапай.
Позиция Киева
Официально Киев неоднократно заявлял, что не планирует снижать возраст мобилизации.
Таких законопроектов не готовят, уверяет журналистов Федор Вениславский из комитета нацбезопасности и обороны.
Последний раз снижение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет президент одобрил весной 2023 года.
Это решение далось непросто — для общества этот вопрос болезненный, и президент тянул с подписанием девять месяцев.
После этого Владимир Зеленский уверял, что у власти нет планов по мобилизации 18-24-летних.
Он объяснял, что это может быть опасно как с точки зрения обороноспособности страны, так и для ее будущего.
В ноябре советник руководителя офиса президента Украины Сергей Лещенко заявил, что американские политики из обеих партий давят на президента Зеленского из-за того, что в Украине не проводится мобилизация людей в возрасте от 18 до 25 лет.
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Источники Украинской службы Би-би-си в Генштабе ранее сообщали, что нынешние темпы мобилизации не покрывают даже потери.
«Воевать должны не одни старики. Вопрос в том, сколько мы еще сможем протянуть с имеющимися мобилизационными ресурсами», — заявил источник.
Чтобы покрыть потери, военное командование решило оптимизировать армейские структуры. Благодаря этому удалось найти дополнительные тысячи людей.
Законодательство позволяет 18-25-летним мужчинам добровольно вступить в ряды Вооруженных сил Украины при определенных условиях, но мобилизация остается темой обсуждения без реальных планов.
Несмотря на убеждение, что в стране принудительно мобилизуют только после 25-ти, а младше этого возраста — только добровольно, в июне Украинская служба Би-би-си рассказала о случаях мобилизации парней младше 25 лет.
Закон это позволял, потому что «ограниченно годных в военное время» из списка призывников переносили в список военнообязанных — то есть категорию тех, кого можно мобилизовать.
После нескольких месяцев общественного резонанса 9 октября Рада приняла закон, запрещающий мобилизацию юношей в возрасте до 25 лет, которые ранее были признаны «ограниченно годными к военному времени». В военное время их можно мобилизовать из-за коллизии в законодательстве.
Хотя Рада и исправила эту коллизию, президент не спешит подписывать документ. И это не случайно, говорят собеседники в офисе президента.