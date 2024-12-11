Дискуссия о мобилизации с 18 лет в Украине не угасает: США обещают помочь, у Киева другая позиция

«У нас не хватает людей, у нас не хватает людей именно таких молодых. Мне разное говорят, что мы получим потерянное поколение, потому что они пойдут на войну. Если они больше не хотят идти на войну, то они уже потерянное поколение. Мы воспитали тех, кто не хочет защищать свою Родину», — высказался Костенко.

Военный и журналист Виктор Трегубов убежден, что у Украины есть различные варианты увеличения мобилизационного ресурса, но больше всего разговоров идет только о снижении мобилизационного возраста.

Любой военный скажет, что людей надо больше и что ситуация тяжелая, говорит Трегубов.

«Такая ситуация не только у нас, но и у противника, хотя он может себе позволить забрасывать большим количеством своих людей и сжигать их в „топке", а мы себе это позволить не можем. Поэтому ситуация сложная, надо брать где-то новых людей», — сказал военный в эфире программы «Еспресо».

«Вопрос в том, где их взять и за счет каких демографических категорий. Настойчивость в том, что нужно брать именно 18-летних, мне кажется, это подталкивает Украину к какому-то непопулярному политическому решению», — добавил он.

Военный и писатель Артем Чапай распространил заявление Зеленского и написал, что согласен с его позицией.