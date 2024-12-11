В среду, 11 декабря, с 11:00 до 13:00 Государственная врачебная комиссия экспертизы здоровья и трудоспособности (VDEĀVK) организует цифровые дни открытых дверей "Самое главное об инвалидности в Латвии!".
Прямая трансляция ⟩ VDEĀVK рассказывает об изменениях в Законе об инвалидности
Прямая трансляция: VDEĀVK рассказывает об изменениях в Законе об инвалидах
В ходе мероприятия жителей простым языком познакомят с работой комиссии, а также вместе с экспертами и профессионалами отрасли обсудят предстоящие изменения в Законе об инвалидах, а также ответят на вопросы аудитории.
В дискуссии примут участие руководитель VDEĀVK Дайна Грабе, замгоссекретаря Министерства благосостояния Элина Целминя, заведующий Рижским отделением VDEĀVK Эдвин Васараудзис, член правления Латвийского союза редких заболеваний Иева Плуме, а также семейный врач, член правления Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Гунта Тицмане.
Дискуссию ведет журналист и телеведущая Кристине Гарклава.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!