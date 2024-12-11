Выборы президента Банка Латвии: Ринкевич не вмешивается, а Силиня ищет кандидата от коалиции

В среду в Рижском замке состоялась пресс-конференция, на которой после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней президент обратил внимание на жалобы предпринимателей на трудности с открытием банковских счетов и сложную систему финансового надзора. Ринкевич заверил, что "сейчас мы выходим из этого процесса надзора".

Президент Латвии подчеркнул, что Банк Латвии играет важную роль, и от него ожидаются активные действия. Он также отметил, что президента Банка Латвии выбирает Сейм. У членов Сейма есть возможность оценить работу нынешнего президента Банка Латвии, а также обещания, репутацию и опыт работы кандидатов. Ринкевич надеется, что Сейм примет решение в установленный срок.

"Мы ожидаем от Банка Латвии активных действий. Кто бы ни занял этот пост, я надеюсь, что основные вещи будут продолжаться и активно развиваться. У нас много экспертов, у нас есть ответственная комиссия в Сейме, у нас 100 депутатов. Я полностью уверен в их способностях, в их квалификации. [...] На мой взгляд, было бы нехорошо, если бы Банк Латвии из-за каких-то политических дискуссий на какое-то время остался без президента", - сказал Ринкевич.