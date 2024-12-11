Президент Латвии Эдгар Ринкевич не будет оценивать возможных кандидатов на пост президента Банка Латвии, но ожидает от Банка Латвии активных действий, в том числе в вопросах кредитования.
Выборы президента Банка Латвии: Ринкевич не вмешивается, а Силиня ищет кандидата от коалиции
В среду в Рижском замке состоялась пресс-конференция, на которой после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней президент обратил внимание на жалобы предпринимателей на трудности с открытием банковских счетов и сложную систему финансового надзора. Ринкевич заверил, что "сейчас мы выходим из этого процесса надзора".
Президент Латвии подчеркнул, что Банк Латвии играет важную роль, и от него ожидаются активные действия. Он также отметил, что президента Банка Латвии выбирает Сейм. У членов Сейма есть возможность оценить работу нынешнего президента Банка Латвии, а также обещания, репутацию и опыт работы кандидатов. Ринкевич надеется, что Сейм примет решение в установленный срок.
"Мы ожидаем от Банка Латвии активных действий. Кто бы ни занял этот пост, я надеюсь, что основные вещи будут продолжаться и активно развиваться. У нас много экспертов, у нас есть ответственная комиссия в Сейме, у нас 100 депутатов. Я полностью уверен в их способностях, в их квалификации. [...] На мой взгляд, было бы нехорошо, если бы Банк Латвии из-за каких-то политических дискуссий на какое-то время остался без президента", - сказал Ринкевич.
Вопрос о будущем президенте Банка Латвии не связан со стабильностью коалиции, заявила журналистам премьер-министр Эвика Силиня после встречи с президентом.
Премьер-министр подчеркнула, что было бы лучше, если бы коалиция договорилась о едином кандидате. Однако она добавила, что до 19 декабря еще есть время.
Срок полномочий Казакса истекает 21 декабря.
Кандидатуру Берзиньша выдвинули восемь депутатов Союза зеленых и крестьян, а также депутаты оппозиционного Нациобъединения Витенбергс и Янис Грасбергс. Кроме того, свои подписи под документом о выдвижении Берзиньша поставили два депутата "Объединенного списка".
Витенбергс отметил, что он, Грасбергс и Берзиньш в предыдущей политической карьере работали вместе и это в том числе определило выбор в пользу Берзиньша.
Политик подчеркнул, что решение о том, станет ли Берзиньш президентом Банка Латвии, примет Сейм.
Как сообщалось, на пост президента Банка Латвии выдвинуты три кандидата: "Прогрессивные" вместе с "Новым Единством" выдвинули действующего президента Мартиньша Казакса, Союз зеленых и крестьян (СЗК) - Берзиньша, а партия "Стабильности!" - Павла Кузьмина.
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