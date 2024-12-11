Умерла единственная в Эстонии медалистка зимней Олимпиады

Нугис была пловчихой, лыжницей и биатлонисткой. В 1979 году окончила тартуский специнтернат. На занятия спортом ее вдохновил учитель Рейн Пылдме, благодаря которому Нугис и занялась плаванием. Под руководством Вайно Хуссара она занялась и лыжным спортом.

С 1976 по 1998 год Нугис участвовала в международных соревнованиях по параспорту в группе слабовидящих. До 1990 года она была в составе сборной СССР и постоянно входила в тройку лучших на чемпионатах Советского Союза.

Как пловчиха Нугис завоевала золотые медали на чемпионате Европы по паралимпийскому плаванию в 1981 году (в эстафете 4х100 м) и в 1987 году (в комплексном плавании на 400 м). В 1981 году она также завоевала серебро (100 м вольным стилем) и бронзу (100 м на спине), а в 1987 году - две бронзы (100 м баттерфляем и 200 м комплексом).

В лыжном спорте она в 1990 году завоевала золото в эстафете 4х5 км на чемпионате мира среди паралимпийцев, серебро на дистанции 5 км и бронзу на дистанции 15 км. В 1993 году Нугис взяла золото в биатлоне на чемпионате Европы, а в 1997 году - серебро. Также на обеих дистанциях (5 и 15 км) у нее имеются бронзовые медали.

Нугис была первой эстонской параспортсменкой, принявшей участие в зимних Олимпийских играх, и единственной медалисткой зимних Игр. В 1992 году в Альбервиле она заняла пятое место на дистанциях 5 км и 10 км, в 1994 году в Лиллехаммере завоевала бронзу на дистанции 5 км вольным стилем и заняла четвертое место на дистанциях 5 км и 15 км классическим стилем. В 1998 году в Нагано Нугис участвовала как лыжница и биатлонистка и заняла пятое место по биатлону на дистанции 7,5 км.

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