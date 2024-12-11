Продолжается пора предновогодних итогов: в ТОП-30 самых ценных компаний Балтии три латвийские - в первой половине списка. Рижский аэропорт оказался под угрозой потери тысяч пассажиров из-за новых сборов, в то время как Бауский край потрясла кража гуманитарной помощи для Украины. На международной арене обсуждаются новые санкции ЕС против "теневого флота" российских танкеров, пока мир пытается осознать стремительное падение режима Асада в Сирии. Тем временем перекрытие дорог и парковок обещает внести предновогодние правки в жизнь Риги из-за съемок корейского фильма. Коротко о главном за вторник, 10 декабря, в традиционных итогах от RUS TVNET.
Главное за 11 декабря ⟩ Самые ценные компании Латвии, кража помощи для Украины и ограничения в Риге из-за съемок
Новости Латвии:
Новая неделя и очередная долина горя в заголовках новостей - "Из-за новых сборов Рижский аэропорт может потерять 200 тысяч пассажиров и лоукостеров". Исчезнет 200 тысяч пассажиров, исчезнут дешевые авиалинии, все плохо, Рига практически превратится в болото. И, конечно, куда смотрит правительство?!
На прошлой неделе в городке Саулайнене в Бауском крае был ограблен склад с пожертвованными Украине вещами, стоимость которых оценивается в 3000 евро. Со склада были украдены различные, в том числе крупногабаритные, предметы, сообщает ReTV.
Четыре латвийские компании вошли в Топ-30 самых ценных компаний Балтии в этом году, согласно рейтингу, который составила инвестиционная компания Prudentia.
В 2025 году вступят в силу несколько изменений в области налога на добавленную стоимость (PVN). Одно из самых важных касается расчета порога регистрации для PVN. Теперь при расчете порога в 50 000 евро нужно учитывать не только облагаемые PVN сделки, как это было ранее, но и ряд необлагаемых PVN сделок, сообщила Служба государственных доходов (VID) порталу TVNET.
Союз архитекторов Латвии (LAS) заявил о серьезных нарушениях в тендерах, объявленных финансовой институцией ALTUM для проектирования энергосберегающих мер в жилых домах. Организация призывает приостановить реализацию тендеров, подчеркивая, что текущий подход игнорирует интересы жителей, непрозрачен и представляет угрозу для качества городской среды. Эти претензии изложены в письме, которое LAS направил 11 декабря премьер-министру, министерствам и общественным организациям. Об этом сообщает пресс-служба Союза архитекторов.
С 14 декабря по 3 января в центре Риги вводятся временные ограничения на движение и стоянку транспорта. Эти меры связаны с первым этапом съемок художественного фильма HUMINT. В списке ограничений - крупнейшие улицы города.
За рубежом:
Российские власти убедили свергнутого сирийского диктатора Башара Асада в том, что он проиграет гражданскую войну повстанцам во главе с исламистской группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам", и предложили ему эвакуироваться в Россию, сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Режим Башара Асада пал в Сирии в минувшие выходные. Диктатор Асад находится у власти в Сирии с 2000 года, и столько времени ему удавалось оставаться у власти во многом благодаря внешней поддержке, в том числе со стороны Москвы. Российский диктатор Владимир Путин на словах обещал поддерживать Асада "всегда", но на деле эта поддержка больше походила на пустые обещания, которым пришел конец.
Американская разведка заявляет, что Россия может в ближайшие дни использовать экспериментальную баллистическую ракету средней дальности "Орешник" для атаки на Украину. Об этом сообщают агентства Associated Press и Reuters со ссылкой на неназванные источники в США.
На вручении Национальной премии имени Бориса Патона Владимир Зеленский о последних украинских разработках в сфере вооружения.
Немецкая торговая онлайн-платформа Zalando объявила 11 декабря о заключении сделки по приобретению конкурента - About You - с целью охвата большей доли европейского рынка электронной коммерции в сфере моды и образа жизни, сообщает информационное агентство Reuters.
Интересное чтиво:
7 ноября 2024 года Сейм Литвы утвердил новый закон о национальных меньшинствах, закрыв пятнадцатилетний пробел в правовом регулировании этой сферы. Последний подобный документ утратил силу еще в 2010 году, после чего страна оказалась без четких законодательных норм, касающихся прав этнических групп. Новое решение вызвало резонанс в Литве, но удивительно то, как его волны всколыхнули и Латвию. Сам по себе этот ажиотаж понятен: эта тема в Латвии живее и больнее, чем в большинстве европейских государств. Но лучше всего принять это за повод и обстоятельно обсудить законный статус нацменьшинств, историю вопроса и причины сегодняшних различий между Латвией и Литвой.
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