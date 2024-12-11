Главное за 11 декабря Самые ценные компании Латвии, кража помощи для Украины и ограничения в Риге из-за съемок

Интересное чтиво:

7 ноября 2024 года Сейм Литвы утвердил новый закон о национальных меньшинствах, закрыв пятнадцатилетний пробел в правовом регулировании этой сферы. Последний подобный документ утратил силу еще в 2010 году, после чего страна оказалась без четких законодательных норм, касающихся прав этнических групп. Новое решение вызвало резонанс в Литве, но удивительно то, как его волны всколыхнули и Латвию. Сам по себе этот ажиотаж понятен: эта тема в Латвии живее и больнее, чем в большинстве европейских государств. Но лучше всего принять это за повод и обстоятельно обсудить законный статус нацменьшинств, историю вопроса и причины сегодняшних различий между Латвией и Литвой.

Уже несколько лет в Европе действует пакет мобильности, призванный облегчить жизнь водителей фур. Но работает ли он? К TVNET+ обратился один из дальнобойщиков, который рассказал о многочисленных нарушениях в отрасли. "В Латвии борются с наличкой, выявляют строительные компании и картели, которые платят зарплаты в конвертах. А где борьба в транспортной отрасли, где используют тяжелый труд водителей, при этом платя мизерные налоги, используя различные схемы и махинации? В фирмах работают узбеки, индийцы и таджики, которые не могут защитить свои права". Публикуем письмо и комментарии экспертов.