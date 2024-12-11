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Латвийский мультфильм "Поток" номинирован на престижную кинопремию Eddie Awards

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Кадр из анимационного фильма Гинта Зилбалодиса "Поток"
Кадр из анимационного фильма Гинта Зилбалодиса "Поток" Фото: Publicitātes foto

Анимационный фильм Гинта Зилбалодиса "Поток" был номинирован на ежегодную американскую премию в области монтажа фильмов Eddie Awards. Картина претендует на победу в категории "Лучший монтаж полнометражного анимационного фильма". Эта информация была опубликована на сайте Американской гильдии монтажеров.

На эту награду вместе со "Поток" претендуют еще четыре фильма: "Головоломка 2", "Моана 2", "Уоллес и Громит 2" и "Дикий робот".

Премия Eddie Awards вручается с 1951 года и в этом году отмечает 75-летний юбилей. Эта награда ежегодно выделяет лучших монтажеров в кино- и телевизионной индустрии.

Ранее, 9 декабря, "Поток" получил номинацию на премию Золотой глобус в категории "Лучший анимационный фильм".

Кроме того, на прошлой неделе фильм был отмечен наградой Европейской киноакадемии как "Лучший анимационный фильм". Картина также вошла в список номинантов на престижную премию Европейского парламента LUX. Победителя этой премии определяют зрители из стран ЕС.

В минувшие выходные "Поток" удостоилась наград Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса и Бостонской кинокритической гильдии в категории "Лучший анимационный фильм".

Фильм начал показываться в кинотеатрах по всей Америке. По данным Animationmagazine.net, "Поток" доступен в 375 кинотеатрах США благодаря дистрибьюторам Sideshow и Janus Films. Как сообщает портал Deadline, кассовые сборы за первый уикенд составили 528 000 долларов (499 000 евро), а общемировые сборы фильма достигли 3 554 271 долларов (3 369 893 евро).

"Поток" участвовал в конкурсной программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля как единственный анимационный фильм. На фестивале в Анси картина завоевала четыре награды, включая призы жюри и зрительских симпатий.

Осенью фильм начали показывать в кинотеатрах по всему миру, укрепив его статус одного из главных анимационных событий года.

Кроме того, "Поток" получил награду Нью-Йоркской ассоциации кинокритиков (NYFCC) как лучший анимационный фильм. NYFCC - старейшая группа кинокритиков США, чьи выборы зачастую предвосхищают успех на премии "Оскар". С 2009 года большинство фильмов, отмеченных NYFCC, становились номинантами на "Оскар".

"Поток" - это 3D-анимация, повествующая о Коте-индивидуалисте, который вынужден спасаться от наводнения на небольшой лодке. Вместе с ним в лодке оказываются Пес, Капибара, Лемур и Птица. Чтобы выжить в новом мире, свободном от людей, Кот должен изменить свои привычки и научиться сотрудничать с другими.

Создателем фильма выступил Гинт Зилбалодис, который одновременно был режиссером, сценаристом, продюсером и художником.

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