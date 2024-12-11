Анимационный фильм Гинта Зилбалодиса "Поток" был номинирован на ежегодную американскую премию в области монтажа фильмов Eddie Awards. Картина претендует на победу в категории "Лучший монтаж полнометражного анимационного фильма". Эта информация была опубликована на сайте Американской гильдии монтажеров.
Латвийский мультфильм "Поток" номинирован на престижную кинопремию Eddie Awards
На эту награду вместе со "Поток" претендуют еще четыре фильма: "Головоломка 2", "Моана 2", "Уоллес и Громит 2" и "Дикий робот".
Премия Eddie Awards вручается с 1951 года и в этом году отмечает 75-летний юбилей. Эта награда ежегодно выделяет лучших монтажеров в кино- и телевизионной индустрии.
Ранее, 9 декабря, "Поток" получил номинацию на премию Золотой глобус в категории "Лучший анимационный фильм".
Кроме того, на прошлой неделе фильм был отмечен наградой Европейской киноакадемии как "Лучший анимационный фильм". Картина также вошла в список номинантов на престижную премию Европейского парламента LUX. Победителя этой премии определяют зрители из стран ЕС.
В минувшие выходные "Поток" удостоилась наград Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса и Бостонской кинокритической гильдии в категории "Лучший анимационный фильм".
Фильм начал показываться в кинотеатрах по всей Америке. По данным Animationmagazine.net, "Поток" доступен в 375 кинотеатрах США благодаря дистрибьюторам Sideshow и Janus Films. Как сообщает портал Deadline, кассовые сборы за первый уикенд составили 528 000 долларов (499 000 евро), а общемировые сборы фильма достигли 3 554 271 долларов (3 369 893 евро).
"Поток" участвовал в конкурсной программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля как единственный анимационный фильм. На фестивале в Анси картина завоевала четыре награды, включая призы жюри и зрительских симпатий.
Осенью фильм начали показывать в кинотеатрах по всему миру, укрепив его статус одного из главных анимационных событий года.
Кроме того, "Поток" получил награду Нью-Йоркской ассоциации кинокритиков (NYFCC) как лучший анимационный фильм. NYFCC - старейшая группа кинокритиков США, чьи выборы зачастую предвосхищают успех на премии "Оскар". С 2009 года большинство фильмов, отмеченных NYFCC, становились номинантами на "Оскар".
"Поток" - это 3D-анимация, повествующая о Коте-индивидуалисте, который вынужден спасаться от наводнения на небольшой лодке. Вместе с ним в лодке оказываются Пес, Капибара, Лемур и Птица. Чтобы выжить в новом мире, свободном от людей, Кот должен изменить свои привычки и научиться сотрудничать с другими.
Создателем фильма выступил Гинт Зилбалодис, который одновременно был режиссером, сценаристом, продюсером и художником.
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