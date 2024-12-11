Латвийский мультфильм "Поток" номинирован на престижную кинопремию Eddie Awards

"Поток" участвовал в конкурсной программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля как единственный анимационный фильм. На фестивале в Анси картина завоевала четыре награды, включая призы жюри и зрительских симпатий.

Осенью фильм начали показывать в кинотеатрах по всему миру, укрепив его статус одного из главных анимационных событий года.

Кроме того, "Поток" получил награду Нью-Йоркской ассоциации кинокритиков (NYFCC) как лучший анимационный фильм. NYFCC - старейшая группа кинокритиков США, чьи выборы зачастую предвосхищают успех на премии "Оскар". С 2009 года большинство фильмов, отмеченных NYFCC, становились номинантами на "Оскар".

"Поток" - это 3D-анимация, повествующая о Коте-индивидуалисте, который вынужден спасаться от наводнения на небольшой лодке. Вместе с ним в лодке оказываются Пес, Капибара, Лемур и Птица. Чтобы выжить в новом мире, свободном от людей, Кот должен изменить свои привычки и научиться сотрудничать с другими.

Создателем фильма выступил Гинт Зилбалодис, который одновременно был режиссером, сценаристом, продюсером и художником.

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