Легенда бокса Владимир Кличко планирует вернуться на ринг

Кличко завершил свою карьеру в 2017 году после поражения от Энтони Джошуа. Однако спустя семь лет его бывший менеджер Том Леффлер, сооснователь компании K2 Promotions, заявил, что Владимир рассматривает возвращение на ринг. По словам Леффлера, Кличко намерен стать самым возрастным чемпионом мира в супертяжелом весе. В марте 2024 года украинцу исполнится 49 лет.

Действующий рекорд принадлежит Джорджу Форману, который завоевал титул в возрасте 46 лет и 102 дней. Среди всех весовых категорий рекорд самого возрастного чемпиона принадлежит Бернарду Хопкинсу, который удерживал титул в 49 лет и 94 дня. Кличко сможет превзойти это достижение, если выиграет титул после 27 июня 2025 года.

Леффлер отметил, что окончательное решение зависит от событий 21 декабря: "Мы позволим Владимиру самому все объявить. Многое будет зависеть от исхода этого дня".