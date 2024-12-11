Руководитель индустрии развлечений Саудовской Аравии Турки аль-Шейх, один из самых влиятельных людей в мире бокса, предложил Владимиру Кличко возобновить профессиональную карьеру. Близкий к боксеру источник подтвердил, что такая возможность действительно рассматривается, сообщает Sky Sports.
Легенда бокса Владимир Кличко планирует вернуться на ринг
Кличко завершил свою карьеру в 2017 году после поражения от Энтони Джошуа. Однако спустя семь лет его бывший менеджер Том Леффлер, сооснователь компании K2 Promotions, заявил, что Владимир рассматривает возвращение на ринг. По словам Леффлера, Кличко намерен стать самым возрастным чемпионом мира в супертяжелом весе. В марте 2024 года украинцу исполнится 49 лет.
Действующий рекорд принадлежит Джорджу Форману, который завоевал титул в возрасте 46 лет и 102 дней. Среди всех весовых категорий рекорд самого возрастного чемпиона принадлежит Бернарду Хопкинсу, который удерживал титул в 49 лет и 94 дня. Кличко сможет превзойти это достижение, если выиграет титул после 27 июня 2025 года.
Леффлер отметил, что окончательное решение зависит от событий 21 декабря: "Мы позволим Владимиру самому все объявить. Многое будет зависеть от исхода этого дня".
21 декабря состоится бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри за объединенные чемпионские титулы по версиям WBC, WBA, IBF, WBO и IBO. Промоутер Фрэнк Уоррен ранее сообщил, что обсуждалась возможность боя Кличко с чемпионом IBF Дэниелом Дюбуа. Однако британский боксер вместо этого встретится с Джозефом Паркером.
Турки аль-Шейх настаивает, чтобы Кличко сразился либо с победителем боя Усик-Фьюри, либо с триумфатором пары Дюбуа-Паркер. Однако Леффлер заявил, что Усик и Кличко, скорее всего, не будут выходить друг против друга. Турки также добавил, что его мечта - организовать реванш между Кличко и Фьюри.
Кличко по праву считается одним из величайших боксеров в истории супертяжелого веса. За свою карьеру он завоевал чемпионские титулы по версиям WBO, IBF, IBO, WBA и The Ring. Среди его достижений - рекордное количество побед в титульных боях (25) и самый долгий период удержания чемпионских поясов - 4 382 дня (с перерывом в 2003 году).
Девятилетняя доминация Кличко завершилась поражением от Тайсона Фьюри. После этого планировался реванш, но британец отказался от боя.
Владимир Кличко провел 69 профессиональных боев, одержал 64 победы (53 нокаутом) и потерпел 5 поражений.
Его старший брат, Виталий Кличко, также является легендарным боксером. С 2008 по 2012 год братья одновременно владели чемпионскими поясами, что стало уникальным событием в истории спорта.
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