Обвиняемый в осквернении мемориала под Тукумсом мог получить 350€ от спецслужб РФ

Прокуратура предъявила мужчине 1977 года рождения, обладающему двойным гражданством Эстонии и России, обвинение в помощи российским спецслужбам в антилатвийской деятельности, а именно - в осквернении по их заданию важного для Латвии мемориала.

В ходе расследования было установлено, что 29 января этого года обвиняемый вместе с сообщником осквернил памятный камень "Защитникам Курземской крепости - солдатам Латышского легиона", расположенный в Джукстской волости Тукумского края. Злоумышленники облили мемориал красной краской.

Двое мужчин въехали в Латвию из Эстонии. Сначала они пересекли Латвию и уехали в Литву, а затем вернулись и направились в Джукстскую волость.

Обвиняемый был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности (VDD) 8 февраля на пограничном пункте Патерниеки. Он был заключен под стражу в качестве меры пресечения и, по данным прокуратуры, не признал себя виновным в предъявленных обвинениях.

Другой человек, причастный к осквернению мемориала латышским легионерам, в настоящее время находится под стражей в Литве. Этот человек также имеет двойное гражданство Эстонии и России. Как сообщили агентству LETA в прокуратуре Латвии, ведомство будет решать, просить ли Литву об экстрадиции этого человека.

VDD уже отмечала, что эту акцию следует расценивать как провокацию, направленную на создание в латвийском обществе ради российских интересов чувства незащищенности и страха. По данным следователей, подобные случаи порчи памятников были совершены и в других странах Балтии.

Ранее VDD признала, что российские спецслужбы часто отправляют завербованных европейских граждан для осуществления вредоносной деятельности за пределами их родной страны, чтобы замести следы.

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