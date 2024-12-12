Усик назвал пятерку лучших боксеров современности

Практически во всех весовых категориях в рейтингах нейтрального типа фигурируют три имени - Теренс Кроуфорд, Наоя Иноуэ и Александр Усик. Выражая свои мысли, украинец не назвал свое имя, но включил в список лучших обоих других звезд.

На данный момент Иноуэ является абсолютным чемпионом в первом легком весе (55,3 кг), а ранее он владел всеми титулами в легком весе (53,5 кг). Между тем Кроуфорд владеет одним чемпионским поясом в первом среднем весе (69,9 кг). Ранее он также был абсолютным чемпионом в полусреднем весе (66,7 кг) и втором легком весе (63,5 кг).

Иноуэ, Кроуфорд и Усик - единственные три боксера в эпоху четырех поясов, ставшие абсолютными чемпионами в двух весовых категориях.

Украинец также считает, что Сауль Альварес, обладатель трех титулов во втором среднем весе (76,2 кг), входит в пятерку лучших бойцов на данный момент. Всего мексиканская суперзвезда стал чемпионом в ​​четырех разных весовых категориях (69,9-79,4 кг).

Усик также назвал имя своего бывшего и будущего соперника Тайсона Фьюри. В свою очередь, самым большим сюрпризом стало включение в список лучших британца Энтони Джошуа. Британский тяжеловес потерпел тяжелое поражение в своем последнем бою и не является чемпионом с 2021 года.

Скорее всего, Усик выбрал Джошуа из-за очных боев. Боксеры встречались в 2021 и 2022 годах, и оба раза украинец одержал победу.

21 декабря 2024 года Усик проведет свой второй бой против Фьюри. 18 мая он одержал убедительную победу над британцем и стал абсолютным чемпионом в тяжелом весе.

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