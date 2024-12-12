ВИДЕО Самойлова с юмором показала, как играет с двухметровым мужем

Анастасия может гордиться более яркими успехами в спорте, чем Михаил. Она двукратная участница Олимпийских игр (дошла до полуфинала в Токио), а также двукратная чемпионка Европы. Самые яркие достижения Михаила были на юниорском уровне - медали чемпионатов Европы и мира. Однако, когда эти двое соревнуются друг с другом, Анастасии приходится нелегко.

Видео спортсменки показывает, как она подходит к игре с полной серьезностью, а Михаил играючи отбивает каждую подачу. В какой-то момент он рассматривает свои очки, все еще успешно отбивая мяч.

"У него нет шансов против меня, если он будет играть на коленях, - с юмором комментирует Анастасия видео. - Но, честно говоря, победить его один на один практически невозможно… ведь он двухметровый!"

7 декабря Самойлова вместе с партнершей Тиной Граудиней заняла третье место в финальном турнире профессионального тура по пляжному волейболу.

Латвийская пара, посеянная под первым номером, в решающем матче одолела китайский дуэт Сюэ Чен/Ся Синьи со счетом 2:0 (24:22, 21:16).

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