СМИ: В Подмосковье убит разработчик крылатых ракет Х-69

Шатский был заместителем генерального конструктора конструкторского бюро "Марс" и главой отдела программного обеспечения.

Известно, что он отвечал за модернизацию российских крылатых ракет Х-59 до уровня Х-69, а также за внедрение новых беспилотников в войне против Украины.

"У Буданова длинные руки", - указал Невзоров, судя по всему, связывая ликвидацию конструктора с деятельностью Главного управления разведки (ГУР) Украины, которой руководит Кирилл Буданов.

"Похоже, никто из тех, кто ответственен за геноцид украинцев, не умрет своей смертью, - предупредил публицист. - Он [Шатский] несет ответственность за смерти тысяч невинных украинцев".

"Украинская правда" также сообщила о том, что это была спецоперация ГУР.

Ранее российские СМИ сообщили о стрельбе в подмосковных Котельниках.

"Застрелен мужчина. Предположительно, убийство произошло в Кузьминском лесопарке. На месте происшествия работают спецслужбы, нападавший скрылся", - говорится в сообщении.

Ранее украинское издание УНИАН сообщало, что в России был ликвидирован пилот 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Дмитрий Голенков. Он был причастен к ракетным ударам по украинским гражданским объектам.

Кроме того, в Севастополе был убит начальник штаба ракетных кораблей Черноморского флота России Транковский.

"Символично, что российский военный преступник, на руках которого кровь десятков мирных украинцев, закончил свою позорную жизнь на улице Тараса Шевченко в Севастополе", - заявил информированный источник в Службе безопасности Украины (СБУ).

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