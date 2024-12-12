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Фото и видео Сборная Латвии начала розыгрыш Кубка Кауфланд с "сухой" победы

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Мужская сборная Латвии по хоккею в четверг в Словакии в первом матче розыгрыша Кубка Кауфланд обыграла Норвегию.

Сборная Латвии одержала победу со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

Латвийская сборная открыла счет на 39-й минуте матча, играя в большинстве. На реализацию "лишнего" латышам потребовалось всего 15 секунд. После паса Анриса Равинскиса Мартиньш Дзиеркалс отправил шайбу в левый верхний угол ворот - 1:0. Перед воротами прекрасно сыграл Оскар Батня, закрыв видимость вратарю.

Уже на первой смене третьего периода сборная Латвии увеличила разрыв в счете. Кристиан Рубин с левой стороны объехал ворота норвежцев, обманул вратаря, выехал перед воротами и на 32-й секунде игрового отрезка отправил шайбу в верхний левый угол ворот. Результативную передачу на свой счет записал Маркус Комулс.

В третий раз шайба залетела в ворота сборной Норвегии за 59 секунд до окончания матча, когда вратарь уже был заменен на полевого игрока. После выигранного вбрасывания в своей зоне и передач Харальда Эгле и Рубина шайбу из своей зоны в пустые ворота отправил Ренарс Крастенбергс - 3:0.ю

Лучшим игроком в составе сборной Латвии был признан отыгравший на ноль вратарь Густав Григалс, в составе сборной Норвегии - нападающий Петер Вестерхейм.

В первой игре турнира в среду Словакия со счетом 3:1 обыграла Норвегию.

В пятницу сборная Латвии встретится со Словакией.

В прошлом году Латвия в розыгрыше Кубка Кауфланд со счетом 5:0 обыграла Норвегию и 0:3 уступила Словакии, заняв второе место.

После турнира в Словакии сборная Латвии следующие игры проведет весной. В ходе подготовки к чемпионату мира 2025 года у сборной Латвии запланировано восемь проверочных игр.

Чемпионат мира 2025 года пройдет в Стокгольме, где сыграет сборная Латвии, и Хернинге (Дания) с 9 по 25 мая.

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