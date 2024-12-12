Фото и видео Сборная Латвии начала розыгрыш Кубка Кауфланд с "сухой" победы

Латвийская сборная открыла счет на 39-й минуте матча, играя в большинстве. На реализацию "лишнего" латышам потребовалось всего 15 секунд. После паса Анриса Равинскиса Мартиньш Дзиеркалс отправил шайбу в левый верхний угол ворот - 1:0. Перед воротами прекрасно сыграл Оскар Батня, закрыв видимость вратарю.

Уже на первой смене третьего периода сборная Латвии увеличила разрыв в счете. Кристиан Рубин с левой стороны объехал ворота норвежцев, обманул вратаря, выехал перед воротами и на 32-й секунде игрового отрезка отправил шайбу в верхний левый угол ворот. Результативную передачу на свой счет записал Маркус Комулс.

В третий раз шайба залетела в ворота сборной Норвегии за 59 секунд до окончания матча, когда вратарь уже был заменен на полевого игрока. После выигранного вбрасывания в своей зоне и передач Харальда Эгле и Рубина шайбу из своей зоны в пустые ворота отправил Ренарс Крастенбергс - 3:0.ю