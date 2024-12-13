RFS уступил на выезде "Маккаби". Икауниекс бездарно исполнил пенальти

Матч прошёл в Белграде и завершился победой израильской команды со счётом 2:1.

На 16-й минуте израильский футболист Идан Нахмиас открыл счёт в матче. Латвийские футболисты смогли восстановить равновесие на табло на 52-й минуте благодаря голу Роберта Савалниекса.

На 69-й минуте, практически идентичный первому голу, "Маккаби" забил второй - на этот раз точным ударом головой отметился серб Неманья Стоич. RFS мог спастись от поражения на 13-й компенсированной минуте, но Янис Икауниекс не смог реализовать пенальти, пробив безхитростно по центру ворот.

Напомним, в первом туре RFS в Бухаресте уступил ФКСБ со счётом 1:4, во втором сенсационно отобрал очки у турецкого "Галатасарая" (1:1), затем проиграл на выезде "Айнтрахту" из Франкфурта со счётом (0:1), сыграл вничью в Риге с бельгийским "Андерлехтом" (1:1) и уступил дома греческой команде ПАОК из Салоник (0:2).

RFS набрал два очка в шести играх и на данный момент находится на 34-й позиции в турнирной таблице.

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Восемь лучших команд основного турнира обеспечивают себе места в 1/8 финала, обладатели 9-24-го мест сразятся в первом раунде турнира плей-офф, а для остальных команд сезон будет завершён. Этот формат проводится впервые в Лиге Европы, заменяя традиционный групповой турнир.

Следующий матч в Лиге Европы RFS проведёт 23 января в Риге против "Аякса" (Нидерланды), а ещё неделей позже клуб сыграет на выезде с киевским "Динамо".

Напомним, RFS впервые в своей истории играет в основном раунде Лиги Европы. Ранее этого удавалось добиться только одной команде в истории балтийского футбола - футбольному клубу "Вентспилс" в 2010 году.

Лига Европы считается вторым по значимости турниром для футбольных клубов, входящих в УЕФА.

Финал Лиги Европы сезона-2024/25 пройдёт 25 мая в испанском городе Бильбао.

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