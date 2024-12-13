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Снег и гололед осложнил движение на дорогах в некоторых районах Латвии

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Мост в Латвии
Мост в Латвии Фото: Latvijas Valsts ceļi

Из-за снега и гололеда утром в пятницу, 13 декабря, на основных и региональных дорогах Латвии во многих районах затруднены условия движения, свидетельствуют данные государственного предприятия Latvijas Valsts ceļi (LVC).

Сложные дорожные условия на основных государственных дорогах наблюдаются на всем протяженности шоссе Тинужи - Кокнесе, на Даугавпилсском шоссе от Огре до моста через Айвиексте, на Резекненском шоссе от Столбовки до Терехово и на Бауском шоссе от Дзимтмисы до Гренцтале.

В свою очередь, на региональных дорогах затруднено движение в районе Огре, Валки, Вентспилса, Талси, Бауски, Гулбене, Айзкраукле, Лиепаи, Лудзы, Риги и Елгавы.

Для улучшения дорожных условий в четверг утром было задействовано 55 машин зимней службы.

LVC призывает водителей быть особенно внимательными при выборе скорости, соответствующей состоянию дорожного покрытия, и соблюдать безопасную дистанцию.

Галерея: Зимняя погода в Латвии

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