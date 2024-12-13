ВИДЕО Порзиньгис, набрав 19 очков, помог "Селтикс" победить

"Селтикс" на своей площадке со счетом 123:99 (27:16, 32:28, 34:24, 30:31) обыграл "Детройт Пистонс".

За 30 минут и восемь секунд, проведенных на площадке, Порзиньгис реализовал два из семи дальних бросков, шесть из 11 двухочковых и один из двух штрафных.

Пейтон Притчард стал лучшим бомбардиром "Селтикс" с 27 очками, а Деррик Уайт добавил 23 очка.

Самым результативным в команде "Пистонс" стал Рональд Холланд с 26 очками, а Кейд Каннингем прибавил 18 очков.

"Селтикс" находятся на втором месте в Восточной конференции NBA с 20 победами в 25 играх и проведут свою следующую игру в воскресенье в гостях у "Вашингтон Уизардс".

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