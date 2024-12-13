ФОТО Грандиозная премьера латвийской романтической комедии Vulgar

Премьера фильма Vulgar прошла очень гламурно: красная дорожка, узнаваемые личности в латвийском обществе, а также гости со всего мира в роскошных костюмах, несомненно, создали праздничную и восхитительную атмосферу.



Присутствовала съемочная группа: режиссер Сантьяго Риверо, кинопродюсер Анния Анна Цабуле, режиссер монтажа Давис Паугурс. Прибыли также главные актеры фильма Катрина Крейле, Гайле Бутвилайте, Арис Матесович и Габриэль Агуэро. С 13 декабря фильм Vulgar демонстрируется в кинотеатрах по всей Латвии.

Хоть фильм и называется Vulgar, он ни в коем случае не пошлый. Особое внимание режиссер фильма уделил тому, чтобы романтическая история была отражена хоть и смело, но элегантно.

"В фильме затрагивается ряд деликатных тем, но в красивой и художественной форме, потому что я не видел смысла быть "вульгарным" ради вульгарности", — сказал Сантьяго Риверо.

Сюжет фильма основан на личном опыте режиссера, и, как он сам говорит, цель – показать красоту и нераскрытие таланты, которых мы зачастую не замечаем.

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