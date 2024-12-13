Мать латвийского хоккеиста выиграла внушительную сумму денег в матче НХЛ

Во вторник, 10 декабря, Блюгер и команда "Ванкувер Кэнакс" проиграли в овертайме "Сент-Луис Блюз" со счетом 3:4 (1:2; 1:1; 1:0; 0:1). Но, скорее всего, у мамы Блюгера останутся самые приятные воспоминания об этом матче.

Яна впервые попытала счастья в лотерее "50/50". Это специальный розыгрыш, который клуб "Ванкувер Кэнакс" проводит во время игр. Половина доходов от лотерейных билетов идет одному счастливому покупателю, а другая половина передается на благотворительность - в данном случае в Детский фонд "Ванкувер Кэнакс".

Teddy Blueger’s mom won the Canucks 50/50 raffle for a prize of over $100k CAD 🤯



(h/t @noahstrang_) pic.twitter.com/WKcsy6rGV9 — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) December 12, 2024

Как заметили зоркие пользователи соцсетей, победителем розыгрыша стала Яна Блюгер. Ее выигрыш составляет 105 853 канадских долларах, или примерно 70 тысяч евро.

Теодор подтвердил, что это действительно его мама. Яна раньше не знала о такой лотерее.

"Она впервые участвовала в такой лотерее и даже не знала, как это работает, - рассказал Блюгер. - Моей жене пришлось ей объяснять, и она купила несколько билетов".

Члены семьи приехали в гости к Теодору перед праздниками.

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