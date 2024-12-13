Латвия против Англии. Стали известны результаты жеребьёвки отбора к ЧМ-2026

Соперниками сборной Латвии в отборе на чемпионат мира по футболу стали Англия, Сербия, Албания и Андорра.

Результаты жеребьёвки:

Группа А: Германия/Италия (победитель 1/4 финала Лиги наций), Словакия, Северная Ирландия, Люксембург.

Германия/Италия (победитель 1/4 финала Лиги наций), Словакия, Северная Ирландия, Люксембург. Группа В: Швейцария, Швеция, Словения, Косово.

Швейцария, Швеция, Словения, Косово. Группа С: Португалия/Дания (проигравший 1/4 финала Лиги наций), Греция, Шотландия, Беларусь.

Португалия/Дания (проигравший 1/4 финала Лиги наций), Греция, Шотландия, Беларусь. Группа D: Франция/Хорватия (победитель 1/4 финала Лиги наций), Украина, Исландия, Азербайджан.

Франция/Хорватия (победитель 1/4 финала Лиги наций), Украина, Исландия, Азербайджан. Группа E: Испания/Нидерланды (победитель 1/4 финала Лиги наций), Турция, Грузия, Болгария.

Испания/Нидерланды (победитель 1/4 финала Лиги наций), Турция, Грузия, Болгария. Группа F: Португалия/Дания (победитель 1/4 финала Лиги наций), Венгрия, Ирландия, Армения.

Португалия/Дания (победитель 1/4 финала Лиги наций), Венгрия, Ирландия, Армения. Группа G: Испания/Нидерланды (проигравший 1/4 финала Лиги наций), Польша, Финляндия, Литва, Мальта.

Испания/Нидерланды (проигравший 1/4 финала Лиги наций), Польша, Финляндия, Литва, Мальта. Группа H: Австрия, Румыния, Босния и Герцеговина, Кипр, Сан-Марино.

Австрия, Румыния, Босния и Герцеговина, Кипр, Сан-Марино. Группа I: Германия/Италия (проигравший 1/4 финала Лиги наций), Норвегия, Израиля, Эстония, Молдавия.

Германия/Италия (проигравший 1/4 финала Лиги наций), Норвегия, Израиля, Эстония, Молдавия. Группа J: Бельгия, Уэльс, Северная Македония, Казахстан, Лихтейнштейн.

Бельгия, Уэльс, Северная Македония, Казахстан, Лихтейнштейн. Группа K: Англия, Сербия, Албания, Латвия , Андорра.

Англия, Сербия, Албания, , Андорра. Группа L: Франция/Хорватия (проигравший 1/4 финала Лиги наций), Чехия, Черногория, Фарерские острова, Гибралтар.

Групповой этап квалификационного турнира УЕФА начнётся в марте 2025 года и завершится в марте 2026 года.

Напомним, сборная России не была включена в число участников жеребьёвки. В 2022 году ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в турнирах из-за войны против Украины.

Чемпионат мира пройдет в США (Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк, Филадельфия, Сан-Франциско, Сиэтл), Канаде (Торонто, Ванкувер) и Мексике (Гвадалахара, Мехико, Монтеррей) с 11 июня по 19 июля 2026 года. В финальном турнире впервые в истории примут участие 48 команд.

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