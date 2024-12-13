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Латвия против Англии. Стали известны результаты жеребьёвки отбора к ЧМ-2026

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Футболисты сборной Латвии
Футболисты сборной Латвии Фото: Latvijas Futbola federācija/LFF

13 декабря в швейцарском Цюрихе прошла жеребьёвка отборочного турнира европейской квалификации на чемпионат мира 2026 года.

Соперниками сборной Латвии в отборе на чемпионат мира по футболу стали Англия, Сербия, Албания и Андорра.

Результаты жеребьёвки:

  • Группа А: Германия/Италия (победитель 1/4 финала Лиги наций), Словакия, Северная Ирландия, Люксембург.
  • Группа В: Швейцария, Швеция, Словения, Косово.
  • Группа С: Португалия/Дания (проигравший 1/4 финала Лиги наций), Греция, Шотландия, Беларусь.
  • Группа D: Франция/Хорватия (победитель 1/4 финала Лиги наций), Украина, Исландия, Азербайджан.
  • Группа E: Испания/Нидерланды (победитель 1/4 финала Лиги наций), Турция, Грузия, Болгария.
  • Группа F: Португалия/Дания (победитель 1/4 финала Лиги наций), Венгрия, Ирландия, Армения.
  • Группа G: Испания/Нидерланды (проигравший 1/4 финала Лиги наций), Польша, Финляндия, Литва, Мальта.
  • Группа H: Австрия, Румыния, Босния и Герцеговина, Кипр, Сан-Марино.
  • Группа I: Германия/Италия (проигравший 1/4 финала Лиги наций), Норвегия, Израиля, Эстония, Молдавия.
  • Группа J: Бельгия, Уэльс, Северная Македония, Казахстан, Лихтейнштейн.
  • Группа K: Англия, Сербия, Албания, Латвия, Андорра.
  • Группа L: Франция/Хорватия (проигравший 1/4 финала Лиги наций), Чехия, Черногория, Фарерские острова, Гибралтар.

Групповой этап квалификационного турнира УЕФА начнётся в марте 2025 года и завершится в марте 2026 года.

Напомним, сборная России не была включена в число участников жеребьёвки. В 2022 году ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в турнирах из-за войны против Украины.

Чемпионат мира пройдет в США (Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк, Филадельфия, Сан-Франциско, Сиэтл), Канаде (Торонто, Ванкувер) и Мексике (Гвадалахара, Мехико, Монтеррей) с 11 июня по 19 июля 2026 года. В финальном турнире впервые в истории примут участие 48 команд.

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