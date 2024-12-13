Запустят дополнительные рейсы поездов из Риги в Даугавпилс: с пересадкой в Айзклаукле

Сообщается, что два дополнительных будут комбинированными: до Айзклаукле можно будет доехать на электропоезде, а дальше на дизель-поезд.

Остальные рейсы будут по-прежнему выполняться на дизельном поезде.

Прямые поезда будут отправляться с 1-го пути Рижского вокзала, а комбинированные - с 4-го пути. В Айзкраукле пересадка между электричкой и дизель-поездом будет происходить без смены платформы.

Длительность поездки и стоимость билетов останутся такими же, как на прямых рейсах.

Информация о комбинированных рейсах будет доступна на сайте и в приложении Vivi, а также в кассах, на платформах, в поездах и у кондукторов.

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