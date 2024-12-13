Начиная с 15 декабря этого года в Даугавпилс и обратно будет организовано семь рейсов в день вместо прежних пяти, сообщает портал LSM+.
Запустят дополнительные рейсы поездов из Риги в Даугавпилс: с пересадкой в Айзклаукле
Сообщается, что два дополнительных будут комбинированными: до Айзклаукле можно будет доехать на электропоезде, а дальше на дизель-поезд.
Остальные рейсы будут по-прежнему выполняться на дизельном поезде.
Прямые поезда будут отправляться с 1-го пути Рижского вокзала, а комбинированные - с 4-го пути. В Айзкраукле пересадка между электричкой и дизель-поездом будет происходить без смены платформы.
Длительность поездки и стоимость билетов останутся такими же, как на прямых рейсах.
Информация о комбинированных рейсах будет доступна на сайте и в приложении Vivi, а также в кассах, на платформах, в поездах и у кондукторов.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!