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Запустят дополнительные рейсы поездов из Риги в Даугавпилс: с пересадкой в Айзклаукле

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Поезд предприятия Pasažieru vilciens
Поезд предприятия Pasažieru vilciens Фото: Austra Helēna Žaggere/LETA

Начиная с 15 декабря этого года в Даугавпилс и обратно будет организовано семь рейсов в день вместо прежних пяти, сообщает портал LSM+.

Сообщается, что два дополнительных будут комбинированными: до Айзклаукле можно будет доехать на электропоезде, а дальше на дизель-поезд. 

Остальные рейсы будут по-прежнему выполняться на дизельном поезде.

Прямые поезда будут отправляться с 1-го пути Рижского вокзала, а комбинированные - с 4-го пути. В Айзкраукле пересадка между электричкой и дизель-поездом будет происходить без смены платформы.

Длительность поездки и стоимость билетов останутся такими же, как на прямых рейсах.

Информация о комбинированных рейсах будет доступна на сайте и в приложении Vivi, а также в кассах, на платформах, в поездах и у кондукторов.

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