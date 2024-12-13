Раздевался и ходил в душ вместе с маленькими детьми: дело предано в прокуратуру

Следствие установило, что мужчина, житель Талсинского края, заставлял двух своих малолетних детей раздеваться догола против их воли и ходить по дому в таком виде, сам ходил голым перед детьми, демонстрируя им свои гениталии, намеренно ходил в душ с голыми малолетними детьми, обнажая и демонстрируя им свои половые органы.

Также было установлено, что мужчина снимал своих малолетних детей, когда они были обнажены против их воли, и пересылал видеоматериалы.

В ходе уголовного разбирательства было установлено, что он совершал действия сексуального характера без физического контакта с телом жертвы, с целью удовлетворения своего сексуального желания, пользуясь беспомощностью жертв и используя доверие и авторитет.

Согласно Уголовному закону, самым суровым наказанием за такое преступление является лишение свободы на срок от трех до двенадцати лет.

Сотрудники Государственной полиции завершили расследование в рамках уголовного производства и передали материалы уголовного дела в прокуратуру для возбуждения уголовного преследования.

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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