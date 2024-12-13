Фото Латвийские флорболисты впервые в истории вышли в полуфинал чемпионата мира

В 1/4 финала сборная Латвии в овертайме одержала победу над Швейцарией - 4:3 (2:1, 0:2, 1:0, 1:0).

На 9-й минуте Янис Раговскис открыл счёт, а на 16-й минуте Густав Гриезитис удвоил преимущество латвийской сборной. Сборная Швейцарии на это ответила тремя голами на 17-й, 23-й и 33-й минутах, выйдя вперёд. На 53-й минуте сборной Латвии удалось сравнять счёт благодаря точному броску Петериса Трекше. Победный гол на второй минуте овертайма забил Роланд Ковалевскис.

В полуфинале, который состоится 14 декабря, сборная Латвии сыграет против Финляндии или Норвегии.

Галерея: победа сборной Латвии

Наивысшим местом, завоеванным сборной Латвии на чемпионатах мира, до сих пор было пятое - на этом месте латвийские флорболисты финишировали семь раз, включая три последних чемпионата мира.

Сборная Латвии начала выступление на чемпионате мира 2024 года с поражения от сборных Финляндии (3:4) и Швеции (2:13), а затем в других встречах сыграла вничью со словаками (4:4) и победила соперников из Филиппин (14:3).

Финал чемпионата пройдет в воскресенье в Мальмё (Швеция).

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