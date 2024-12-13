Видео Патриотически настроенного рижанина смущает название ротационного кольца Славу

"Только что были переименованы исторические названия улиц, которые больше, меньше или очень мало связаны со странами-агрессоарми Россией и Беларусью, но у практически центрального транспортного кольца в Риге такое название? Ну, серьезно?!", - задается вопросом один из зрителей передачи Bez Tabu.

Мнения выслушанных программой рижан о названии этого ротационного кольца расходятся. Часть считает, что в этом нет ничего плохого, другие - согласны, что его следует изменить.

Директор Центра геополитических исследований Марис Анджанс пояснил, что есть три большие группы: восточные, западные и южные славянские страны. Славяне - очень широкая совокупность, состоящая из ряда стран Евросоюза и НАТО. Например, полякам лучше не говорить, что их язык имеет сходства с русским. Украинцы в научном сотрудничестве тоже очень настойчиво, принципиально отказываются говорить на русском языке.

Историк Валдис Клишанс тоже рассказал, что давно "бросать в один мешок" и укреплять стереотип, что все славяне одинаковы и едины, старался именно "русский мир".

Подробнее в сюжете Bez Tabu

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!