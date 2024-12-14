Утром 14 декабря в Видземе и Латгале на основных и региональных дорогах наблюдаются сложные условия для движения. Причиной стали снегопады и гололед. Об этом сообщила компания VSIA Latvijas Valsts ceļi и пишет LETA.
Снег и гололед затруднили движение в Видземе и Латгале
Скользкие участки оперативно очищаются и посыпаются противогололедными материалами. Для устранения проблемы задействовано 84 единицы дорожной техники.
Трудности с движением зафиксированы на следующих участках:
Таллинское шоссе (A1): от Риги до Саулкрасты;
Видземское шоссе (A2): от Риги до поворота на Рауну и от кольца Смилтене до Вецлайцене;
Валмиерское шоссе (A3): от Мурьяни до Стренчи;
Объезд Риги (A4);
Даугавпилсское шоссе (A6): от Плявиняс до Гребнево;
Резекненское шоссе (A12);
Шоссе на границу с Россией (A13): от Гребнево до Рушевицы и от Шпог до Медуми;
Объезд Даугавпилса (A14);
Объезд Резекне (A15);
Дорога Тинужи-Кокнесе (P80): от поворота на Скривери до Кокнесе.
Сложные условия движения также отмечены на региональных автодорогах. Проблемы зафиксированы вблизи следующих населенных пунктов: Мадона, Салдус, Цесис, Лимбажи, Валмиера, Валка, Алуксне, Балви, Даугавпилс, Екабпилс, Резекне, Краслава, Лудза и Гулбене.
Очистка дорог проводится в порядке приоритетности. Сначала техника работает на главных трассах, затем на региональных, и только после этого - на местных дорогах.
Водителям рекомендуется соблюдать максимальную осторожность. Необходимо выбирать скорость, соответствующую состоянию дорожного покрытия, и соблюдать безопасную дистанцию до других транспортных средств.
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