Снег и гололед затруднили движение в Видземе и Латгале

Скользкие участки оперативно очищаются и посыпаются противогололедными материалами. Для устранения проблемы задействовано 84 единицы дорожной техники.

Трудности с движением зафиксированы на следующих участках:

Таллинское шоссе (A1): от Риги до Саулкрасты;

Видземское шоссе (A2): от Риги до поворота на Рауну и от кольца Смилтене до Вецлайцене;

Валмиерское шоссе (A3): от Мурьяни до Стренчи;

Объезд Риги (A4);

Даугавпилсское шоссе (A6): от Плявиняс до Гребнево;

Резекненское шоссе (A12);

Шоссе на границу с Россией (A13): от Гребнево до Рушевицы и от Шпог до Медуми;

Объезд Даугавпилса (A14);

Объезд Резекне (A15);

Дорога Тинужи-Кокнесе (P80): от поворота на Скривери до Кокнесе.

Сложные условия движения также отмечены на региональных автодорогах. Проблемы зафиксированы вблизи следующих населенных пунктов: Мадона, Салдус, Цесис, Лимбажи, Валмиера, Валка, Алуксне, Балви, Даугавпилс, Екабпилс, Резекне, Краслава, Лудза и Гулбене.

Очистка дорог проводится в порядке приоритетности. Сначала техника работает на главных трассах, затем на региональных, и только после этого - на местных дорогах.

Водителям рекомендуется соблюдать максимальную осторожность. Необходимо выбирать скорость, соответствующую состоянию дорожного покрытия, и соблюдать безопасную дистанцию до других транспортных средств.

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