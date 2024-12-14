Когда сборная Англии по футболу приедет в Ригу: расписание матчей отбора на ЧМ-2026

В пятницу прошла жеребьевка квалификационного турнира. Мужская сборная Латвии оказалась в группе K европейской зоны. Ее соперниками станут команды Англии, Сербии, Албании и Андорры.

Сборные были распределены по корзинам. Англия попала в группу из первой корзины, Сербия - из второй, Албания - из третьей, Латвия - из четвертой, а Андорра - из пятой.

Квалификационный цикл для латвийской сборной стартует двумя выездными матчами. 21 марта 2025 года латвийцы сыграют с Андоррой, а 24 марта - с Англией.

6 июня состоится домашний матч против Албании. Осенью Латвия примет Сербию 6 сентября, а спустя три дня отправится на выездной матч с Албанией.

Октябрь станет особенно насыщенным. 11 октября Латвия сыграет с Андоррой на своем поле, а 14 октября примет сборную Англии. Завершится отборочный цикл для латвийской команды 16 ноября выездной игрой против Сербии.

Квалификационный этап в европейской зоне состоит из 12 групп. Шесть групп включают по пять команд, а еще шесть - по четыре.

На чемпионат мира напрямую выйдут 12 победителей групп. За оставшиеся места поборются 12 команд, занявших вторые места, а также четыре лучшие сборные из Лиги наций УЕФА сезона 2024/2025, не попавшие в топ-2 в своих отборочных группах.

Плей-офф раунд состоится в марте 2026 года. В нем 16 команд будут распределены на четыре группы, чтобы определить еще четырех участников финального турнира.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в Канаде, Мексике и США. Впервые в истории число участников турнира увеличится с 32 до 48 команд.

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