По информации полиции, в 2023 году в Германии было зарегистрировано 17 007 преступлений на почве ненависти. Из них 1785 преступлений были направлены против представителей ЛГБТ+ сообщества: лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и других сексуальных меньшинств.

Особенно тревожным является факт, что примерно 18% этих преступлений носили насильственный характер.

Общее количество зарегистрированных случаев увеличилось на 50% по сравнению с предыдущим годом.

Преступления классифицируются как политически мотивированные на почве ненависти, если действия преступника обусловлены предвзятым отношением к жертве. Эти предубеждения могут быть связаны с такими характеристиками, как национальность, этническое происхождение, сексуальная ориентация или гендерная идентичность.

Согласно статистике, чаще всего жертвами преступлений против ЛГБТ+ становятся мужчины.

Федеральное управление криминальной полиции Германии (BKA) сообщает, что из 1052 подозреваемых, по которым начаты расследования в прошлом году, 808 человек являются гражданами Германии. В эту категорию входят также лица с двойным гражданством.

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