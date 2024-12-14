Сотрудники Курземского регионального управления Государственной полиции разыскивают Райтиса Цирулиса, 2009 года рождения. Подросток пропал без вести 12 декабря. Около 17:00 он ушел из дома в Вентспилсе, и с тех пор его местонахождение неизвестно.
В Вентспилсе пропал подросток: полиция разыскивает Райтиса Цирулиса
Приметы пропавшего:
- рост около 1,80 м,
- среднего телосложения,
- короткие темно-каштановые волосы,
- темные глаза.
На момент исчезновения подросток был одет в темно-синюю куртку NIKE без капюшона, светло-зеленые джинсы с широкими штанинами, черные кроссовки ADIDAS, темный худи с капюшоном. При себе у него был черный рюкзак NIKE с красным логотипом.
Государственная полиция просит всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении Райтиса Цирулиса, немедленно сообщить об этом. Звоните по телефону 110.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!