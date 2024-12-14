Сб, 14.12.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Andrejs Zacarinnijs
Cообщи

В Вентспилсе пропал подросток: полиция разыскивает Райтиса Цирулиса

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Пропавший Райтис Цирулис
Пропавший Райтис Цирулис Фото: Valsts policija

Сотрудники Курземского регионального управления Государственной полиции разыскивают Райтиса Цирулиса, 2009 года рождения. Подросток пропал без вести 12 декабря. Около 17:00 он ушел из дома в Вентспилсе, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего:

  • рост около 1,80 м,
  • среднего телосложения,
  • короткие темно-каштановые волосы,
  • темные глаза.

На момент исчезновения подросток был одет в темно-синюю куртку NIKE без капюшона, светло-зеленые джинсы с широкими штанинами, черные кроссовки ADIDAS, темный худи с капюшоном. При себе у него был черный рюкзак NIKE с красным логотипом.

Государственная полиция просит всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении Райтиса Цирулиса, немедленно сообщить об этом. Звоните по телефону 110.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх