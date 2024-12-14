Целью атаки стала нефтебаза в поселке Стальной конь, одном из пригородов Орла. Этот объект является одним из крупнейших терминалов нефтепродуктов в регионе.

По информации Генштаба, удар нанес беспилотник, в результате чего на нефтебазе вспыхнул крупный пожар.

Нефтебаза играла ключевую роль в обеспечении российской армии топливом. Генштаб Украины подчеркнул, что объект использовался для снабжения вооруженных сил России, а не был гражданским объектом.

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