В ночь на субботу украинская армия атаковала нефтебазу в Орловской области. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Целью атаки стала нефтебаза в поселке Стальной конь, одном из пригородов Орла. Этот объект является одним из крупнейших терминалов нефтепродуктов в регионе.
По информации Генштаба, удар нанес беспилотник, в результате чего на нефтебазе вспыхнул крупный пожар.
Нефтебаза играла ключевую роль в обеспечении российской армии топливом. Генштаб Украины подчеркнул, что объект использовался для снабжения вооруженных сил России, а не был гражданским объектом.
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