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Aleksandrs Ovsjaņņikovs
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Жалуются друг на друга: на Мангальсале жильцы дома годами не могут решить свои споры (1)

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Фото: Ekrānuzņēmums no "Degpunktā" sižeta.

На Мангальсале в одном доме живут четверо соседей, между ними возник спор, решить которой не смогло даже прибытие полицейских. Каждый тревожится по поводу своей части недвижимости, однако к общему знаменателю стороны прийти не могут. Жалобы на шум, слежку, обслуживание мусора. Как решить спор, выясняла передача Degpunktā.

"Канализацию когда-нибудь сделаешь себе, или будешь гадить кругом?" - спросил один из соседей у другого, когда приехали журналисты.

В разделенном на четыре квартиры одноэтажном здании живут четыре человека - старшая по дому Анна, Татьяна, Александр и Рута.

Урегулировать свои отношения жители не могут уже несколько лет.

Другим мешают ремонт и музыка Александра, а у самого Александра большие проблемы с неубранной средой: "Нечистоты делают у меня за стенкой, берут и выбрасывают мне за забор. Ну сколько можно?"

Татьяну в свою очередь сильно тревожат установленные камеры видеонаблюдения.

Подробнее смотрите в сюжете передачи:

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