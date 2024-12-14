"Канализацию когда-нибудь сделаешь себе, или будешь гадить кругом?" - спросил один из соседей у другого, когда приехали журналисты.

В разделенном на четыре квартиры одноэтажном здании живут четыре человека - старшая по дому Анна, Татьяна, Александр и Рута.

Урегулировать свои отношения жители не могут уже несколько лет.

Другим мешают ремонт и музыка Александра, а у самого Александра большие проблемы с неубранной средой: "Нечистоты делают у меня за стенкой, берут и выбрасывают мне за забор. Ну сколько можно?"

Татьяну в свою очередь сильно тревожат установленные камеры видеонаблюдения.

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