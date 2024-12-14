Киев требует от ФИФА извинений из-за карты Украины без Крыма

Украинская ассоциация футбола (УАФ) и министерство иностранных дел в Киеве обратились к Международной федерации футбола (ФИФА), требуя извинений за демонстрацию карты, на которой аннексированный Россией Крым не был включен в очертания территории Украины. В письме УАФ на имя генерального секретаря ФИФА Матиаса Графстрема и генерального секретаря Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Теодора Теодоридиса ошибка в изображении карты Украины называется абсолютно неприемлемой, сообщила УАФ в пятницу, 13 декабря.

В обращении говорится, что речь идет о демонстрации карты во время трансляции церемонии жеребьевки европейской квалификации ЧМ-2026, и подчеркивается, что, учитывая официальные решения и резолюции Совета ФИФА и Исполкома УЕФА относительно территориальной целостности Украины, подобное изображение "выглядит как непоследовательная позиция ФИФА и УЕФА".

МИД Украины: Мы исправили карту для вас