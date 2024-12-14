ФИФА показала в телеэфире карту, на которой Крым не был обозначен тем же цветом, что и Украина. Украинская ассоциация футбола и МИД в Киеве добиваются от Международной федерации футбола извинений.
Киев требует от ФИФА извинений из-за карты Украины без Крыма
Украинская ассоциация футбола (УАФ) и министерство иностранных дел в Киеве обратились к Международной федерации футбола (ФИФА), требуя извинений за демонстрацию карты, на которой аннексированный Россией Крым не был включен в очертания территории Украины. В письме УАФ на имя генерального секретаря ФИФА Матиаса Графстрема и генерального секретаря Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Теодора Теодоридиса ошибка в изображении карты Украины называется абсолютно неприемлемой, сообщила УАФ в пятницу, 13 декабря.
В обращении говорится, что речь идет о демонстрации карты во время трансляции церемонии жеребьевки европейской квалификации ЧМ-2026, и подчеркивается, что, учитывая официальные решения и резолюции Совета ФИФА и Исполкома УЕФА относительно территориальной целостности Украины, подобное изображение "выглядит как непоследовательная позиция ФИФА и УЕФА".
МИД Украины: Мы исправили карту для вас
Извинений от ФИФА добивается также спикер украинского МИДа Георгий Тихий. "Перерисовав международные границы во вчерашнем эфире, вы не только нарушили международное право, но и поддержали российскую пропаганду, военные преступления и преступление агрессии против Украины, - написал он в Facebook в субботу, 14 декабря, приложив к посту изображения двух карт - той, что была показана в телеэфире, и исправленной, на которой территория Крыма закрашена тем же цветом, что и остальная часть Украины. - Мы исправили карту для вас и ожидаем публичных извинений".
Are you OK, @FIFAcom?— Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) December 14, 2024
By redrawing international borders in yesterday’s broadcast, you not only acted against international law, but also supported Russian propaganda, war crimes, and the crime of aggression against Ukraine.
We fixed the map for you and expect a public apology. pic.twitter.com/UAr7voKqGi
Карта, вызвавшая возмущение в Украине, была продемонстрирована 13 декабря во время трансляции жеребьевки европейской квалификации чемпионата мира по футболу 2026 года. На ней были обозначены страны, которые не могут пересечься в турнире.
По результатам жеребьевки украинская сборная попала в группу D, где ее соперниками станут победитель четвертьфинала Лиги наций (Франция или Хорватия), Исландия и Азербайджан.
Our group at WC-2026 qualifiers— Ukrainian Association of Football (@uafukraine) December 13, 2024
🇫🇷/🇭🇷
🇺🇦
🇮🇸
🇦🇿 @FIFAWorldCup pic.twitter.com/yvS4TvgVvS
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