Таким образом, к 2030 году Россия снова будет готова напасть на государство НАТО.

Чтобы сдержать и победить Россию в Европе после свержения Киева, вооруженным силам США понадобилось бы около 270 000 новых военнослужащих, это дополнительно обошлось бы США почти в 88 миллиардов долларов.

Более того, если Россия вторгнется в страну НАТО, она сделает все возможное, чтобы помешать США перебросить туда дополнительные ресурсы. Этот факт также означает, что Вашингтону придется провести масштабное строительство укреплений в Европе, что обойдется примерно в 31 миллиард долларов.

Кроме того, США до 2029 года потребуется на 683 самолета больше, чем страна планирует приобрести, и это обойдется примерно в 109 миллиардов долларов в год, указывает FA.

Война в Украине показала, насколько важны беспилотники для будущих боевых операций. Чтобы добиться паритета с Москвой, Вашингтону будет необходимо сделать большие вложения в создание и развитие технологий и платформ беспилотников, что обойдется в 29 миллиардов долларов.

США также потребуется более совершенная противовоздушная оборона, стоимость которой составит около 173 миллиардов долларов. Кроме того, правительству США придется потратить еще 63 миллиарда долларов на увеличение мощности своей промышленной базы.

Вашингтону также понадобится более совершенный военно-морской флот. Ему придется потратить еще около 50 миллиардов долларов на строительство новых подводных лодок и кораблей.