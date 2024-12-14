Многие американцы обеспокоены стоимостью помощи Украине. Однако, по мнению обозревателя Foreign Affairs (FA) Элейн Маккаскер, если подсчитать, во сколько примерно обойдется США победа России над Украиной и последующее размещение войск вдоль границы НАТО, то сумма окажется "непомерно высокой", пишет УНИАН.
"По нашим расчетам, поражение Украины потребует от Соединенных Штатов потратить на оборону на 808 миллиардов долларов больше, чем заложено в бюджете в течение следующих пяти лет. В то же время с 2022 года Конгресс выделил Министерству обороны 112 миллиардов долларов на помощь Киеву… Иными словами, позволить России победить Украину обойдется Соединенным Штатам примерно в семь раз дороже, чем предотвратить победу России", - говорится в публикации.
В статье отмечается, что без поддержки США Россия в 2025 году продолжит продвигаться вперед, так как у Киева закончится оружие. К 2026 году Украина потеряет эффективную противовоздушную оборону, что позволит России постоянно осуществлять масштабную бомбардировку военной и гражданской инфраструктуры.
"Армия Украины, скорее всего, рухнет к концу того же года, что позволит России захватить Киев, а затем двинуться к границе НАТО", - говорится в статье.
После этого Россия, вероятно, восстановит российские боевые части в Беларуси и на западе Украины, вдоль границ с членами НАТО - Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.
"Ресурсы Украины помогут Москве угрожать остальной Восточной Европе. С украинской армией под своим контролем Кремль будет иметь сотни тысяч дополнительных высококвалифицированных, опытных и проверенных в боях солдат, которых он может заставить служить. Он также может призвать на службу миллионы украинцев, которых Киев не мобилизовал. Кроме того, контроль над Украиной предоставит России больше оборонно-промышленного потенциала и экономического потенциала", - отмечается в публикации.
Таким образом, к 2030 году Россия снова будет готова напасть на государство НАТО.
Чтобы сдержать и победить Россию в Европе после свержения Киева, вооруженным силам США понадобилось бы около 270 000 новых военнослужащих, это дополнительно обошлось бы США почти в 88 миллиардов долларов.
Более того, если Россия вторгнется в страну НАТО, она сделает все возможное, чтобы помешать США перебросить туда дополнительные ресурсы. Этот факт также означает, что Вашингтону придется провести масштабное строительство укреплений в Европе, что обойдется примерно в 31 миллиард долларов.
Кроме того, США до 2029 года потребуется на 683 самолета больше, чем страна планирует приобрести, и это обойдется примерно в 109 миллиардов долларов в год, указывает FA.
Война в Украине показала, насколько важны беспилотники для будущих боевых операций. Чтобы добиться паритета с Москвой, Вашингтону будет необходимо сделать большие вложения в создание и развитие технологий и платформ беспилотников, что обойдется в 29 миллиардов долларов.
США также потребуется более совершенная противовоздушная оборона, стоимость которой составит около 173 миллиардов долларов. Кроме того, правительству США придется потратить еще 63 миллиарда долларов на увеличение мощности своей промышленной базы.
Вашингтону также понадобится более совершенный военно-морской флот. Ему придется потратить еще около 50 миллиардов долларов на строительство новых подводных лодок и кораблей.
Соединенным Штатам придется потратить около 185 миллиардов долларов на дополнительное обучение и подготовку войск. Потребуется улучшить запасы запасных частей на сумму почти 33 миллиарда долларов. США также потребуются более совершенные архитектуры и системы управления для обеспечения космической и кибербезопасности стоимостью более 36 миллиардов долларов:
"Сложите все эти цифры, и получится 808 миллиардов долларов. Это огромная сумма — примерно равная всему бюджету Пентагона в 2022 году. И это может быть заниженной оценкой".
Однако если Киев возьмет над Москвой верх, Вашингтон может сократить размещение своих военных сил в Европе. Он по-прежнему сохранил бы свое присутствие в регионе, но можно было бы больше ресурсов и внимания уделить Тихому океану, что является желанием многих президентов США, включая Дональда Трампа, говорится в статье.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп признал, что после возвращения в Белый дом сократит военную поддержку Украине. Американский лидер заверил, что активно пытается положить конец войне.
В то же время министр финансов Украины Сергей Марченко выразил убеждение, что Украине хватит имеющихся средств и оружия, чтобы противостоять российской агрессии до середины 2025 года, даже если помощь от США прекратится.
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