Рабочая суббота близится к завершению и наконец-то превратилась в выходной даже для тех, кто сегодня не отдыхал. День принес много интересных новостей, например, Госполиция объявила о наборе сотрудников в свои ряды и назвала размер зарплаты, правительство Грузии (но не народ) избрало нового президента, в а Латвии водитель, который сел пьяным за руль и совершил смертельное ДТП, получил девять лет тюрьмы. Об этом и не только рассказываем в традиционной подборке RUS TVNET - коротко о главном за субботу, 14 декабря.
Главное за 14 декабря ⟩ Какую зарплату предлагает полиция, новый президент Грузии и 9 лет тюрьмы для пьяного водителя
Новости Латвии:
Жизнерадостная молодая женщина рисует кружева за мольбертом. Такой Инесе Пандаре была совсем недавно, и такой ее видят в социальных сетях. Но после приступа в августе 2023 года она больше не разговаривает, прикована к постели и большую часть времени проводит во сне. Инесе 32 года, и 11 лет назад ей поставили диагноз - агрессивная опухоль мозга. "Рисовать", - озвучивает самое большое желание Инесе ее мама Илва.
Государственная полиция Латвии объявила набор инспекторов разного уровня для работы в различных регионах страны. Соискателям предлагается зарплата до 1581 евро до вычета налогов, сообщили агентству LETA в ведомстве.
Водителю, виновному в смертельном ДТП в состоянии алкогольного опьянения, суд назначил девять лет лишения свободы. В аварии погиб один человек, еще двое получили травмы средней степени тяжести, сообщили агентству LETA в прокуратуре.
С 6 января в Риге будут внесены изменения в расписание движения троллейбуса № 34, а также автобусов №№ 28, 30, 32 и 43. Это сделано для того, чтобы пассажирам было удобнее пользоваться общественным транспортом, сообщили в муниципальном предприятии Rīgas satiksme.
В субботу в Риге у Дома конгрессов прошел пикет, организованный молодежной организацией "Протест" и "Клубом "Дом" - Молодежь за единую Европу", чтобы привлечь внимание к росту авторитаризма в Грузии и продемонстрировать солидарность в борьбе за демократию и будущее Европы, сообщили агентству LETA организаторы мероприятия.
За рубежом:
В субботу, 14 декабря, новым президентом Грузии стал Михаил Кавелашвили, лояльный правящей партии "Грузинская мечта", сообщает LETA.
В коробке с мандаринами, купленной в Maxima, обнаружилась маленькая зеленая ящерица. Магазин признает, что иногда они действительно попадают в Эстонию вместе с фруктами, сообщает Rus.Postimees.
В ночь на субботу украинская армия атаковала нефтебазу в Орловской области. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины сообщило об уничтожении российского истребителя Су-30 на аэродроме в городе Крымске Краснодарского края. В официальном сообщении говорится: "14 декабря прямо на аэродроме в Крымске был сожжен вражеский истребитель Су-30".
За инцидент на стойке регистрации отеля перед окружным судом Портлиша предстала женщина из Латвии, сообщает издание Laois Live.
Интересное чтиво:
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