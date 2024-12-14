Главное за 14 декабря Какую зарплату предлагает полиция, новый президент Грузии и 9 лет тюрьмы для пьяного водителя

Вас часто задевают мелкие детали, которые другим кажутся незначительными - услышанная фраза, улыбка незнакомца или солнечный луч в прекрасный день? Возможно, вы один из примерно 20% людей, которых ученые относят к высокочувствительным. Это больше, чем просто эмпатия или эмоциональное восприятие - это то, как ваш разум и тело воспринимают мир вокруг вас. Мы собрали 14 научно изученных признаков, которые указывают на это.

Сборная Англии по футболу проведет выездной матч против Латвии 14 октября 2025 года. Игра станет частью квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года. Информация об этом опубликована в официальном календаре матчей, сообщает LETA.

В июне 2009 года в автобус, следовавший в прибрежный ирландский город Слайго, вошел худощавый мужчина в черной одежде. Три дня спустя его тело было найдено на пляже. Так началась история, которая до сих пор остается неразгаданной и вызывает вопросы как у следователей, так и у журналистов, режиссеров и интернет-детективов.

Шотландский производитель органического молока выводит на рынок, как утверждается, самое экологически чистое шоколадное молоко, которое он сам называет "коричневым молоком", сообщает Rus.Postimees.

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