Легенда F-1 борется с тяжелой болезнью

Сообщается, что у 76-летнего Джордана рак мочевого пузыря и простаты, который также распространился на позвоночник и таз.

Ирландец, руководивший собственной командой F-1 с 1991 по 2005 год, рассказал о том, что после постановки диагноза "рак" он испытывает психические и физические трудности. Он также призвал людей пройти обследование.

"Пройдите обследование, ведь жизнь только одна. Врачи могут дать много советов. Есть много вещей, которые вы можете сделать, чтобы продлить свою жизнь. Не будьте глупыми. Не стесняйтесь. Заботьтесь о своем теле", - сказал Джордан в подкасте Formula For Success.

В последние годы Джордан редко появлялся на публике. В мае он посетил Гран-при F-1 в Монако.

В подкасте Джордан также упомянул легенду велоспорта сэра Криса Хоя, у которого в октябре был диагностирован рак простаты - по прогнозам врачей, он проживет еще от двух до четырех лет.

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