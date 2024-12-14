Латвийские флорболисты проиграли свой первый полуфинал ЧМ и сыграют за бронзу

Латвийские флорболисты уступили со счетом 2:7 (0:0, 0:7, 2:0).

Матч за бронзу пройдет в воскресенье в 13:50 по латвийскому времени.

Перед матчем Латвии и Финляндии состоялся другой полуфинал, в котором хозяйка турнира Швеция со счетом 6:1 (2:0, 1:0, 3:1) обыграла Чехию.

В пятницу в четвертьфинале Латвия в овертайме со счетом 4:3 обыграла Швейцарию и впервые в истории вышла в полуфинал.

Наивысшим местом, завоеванным сборной Латвии на чемпионатах мира, до сих пор было пятое - на этом месте латвийские флорболисты финишировали семь раз, включая три последних чемпионата мира.

Сборная Латвии начала выступление на чемпионате мира 2024 года с поражения от сборных Финляндии (3:4) и Швеции (2:13), а затем в других встречах сыграла вничью со словаками (4:4) и победила соперников из Филиппин (14:3).

Финал чемпионата пройдет в воскресенье в Мальмё (Швеция).

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