Латвийский параспортсмен Бергс дисквалифицирован за употребление допинга

В допинг-пробе, взятой 26 марта 2024 года, у Бергса было обнаружено запрещенное вещество эритропоэтин, или ЭПО. Дисквалификация спортсмена была введена со 2 августа этого года и закончится 1 августа 2027 года.

В связи со своевременным принятием спортсменом наказания, дисквалификация была сокращена на один год в соответствии со статьей 10.8.1 WADA, так что ему не придется отбывать четырехлетнюю дисквалификацию.

Бергс квалифицировался на Паралимпийские игры этого года в Париже, однако на крупнейший параспортивный форум четырехлетия не поехал.

Для Бергса это были бы уже пятые Паралимпийские игры. На сегодняшний день он завоевал четыре медали - серебро в толкании ядра и бронзу в метании диска на Играх 2004 года в Афинах, серебро в толкании ядра на Играх 2008 года в Пекине и бронзу в толкании ядра на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. На предыдущих Олимпийских играх в Токио Бергс занял пятое место в толкании ядра.

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