VAS Latvijas dzelzceļš (LDz) продолжает проект модернизации пассажирских платформ. Сегодня она откроет три новые железнодорожные станции: Даудери, Шмерлис и Медемциемс. Об этом агентству LETA сообщили представители LDz.
Latvijas dzelzceļš откроет три новые железнодорожные станции
С открытием станции Медемциемс будет закрыта прежняя железнодорожная станция Баложи.
Станция Даудери расположена на линии Скулте в Риге, между станциями Саркандаугава и Мангали.
Станция Шмерлис находится на линии Сигулда, также в Риге, между станциями Чиекуркалнс и Югла.
Станция Медемциемс расположена в Олайнесском крае, недалеко от населенного пункта Медемциемс.
LDz призывает пассажиров учитывать изменения и следить за актуальным расписанием движения поездов, которое публикует перевозчик AS Pasažieru vilciens.
Новые станции создавались в сотрудничестве с Дирекцией автотранспорта (ATD), перевозчиками и местными самоуправлениями. При этом анализировались плотность населения, ежедневные маршруты пассажиров и их мобильные потребности.
Также учитывалась загруженность существующих станций, их функциональность и удобство расположения.
На новых станциях платформы оборудованы навесами, скамейками, системой освещения и оповещения, что делает их удобными для пассажиров.
LDz планирует до середины 2025 года построить временные платформы на 15 станциях, не вошедших в текущий проект модернизации. Это связано с задержками реализации проекта Rail Baltica, на который изначально была возложена модернизация ряда остановок.
Такие временные платформы появятся, в частности, на Рижском центральном вокзале, Торнякалнсе, Засулауксе, а также на станциях Депо, Вагонный парк, Яняварты, Даугмале, Саласпилс и Саулкалне.
Кроме того, временные платформы нужны еще на шести станциях: Румбула, Дарзини, Цена, Инчупе, Кудра и Кайбала. Эти станции не были включены в проект модернизации из-за небольшого пассажиропотока и планов их закрытия.
В рамках проекта модернизируют 48 пассажирских платформ на линиях Крустпилс, Саулкрасты, Тукумс и Елгава.
На линии Крустпилс реконструируют 12 платформ, на линии Саулкрасты - 20, на линии Тукумс - девять, на линии Елгава - семь.
Общая стоимость проекта составляет 44,4 млн евро. Из этой суммы 37,8 млн евро поступили из фонда Евросоюза, а 6,6 млн евро выделила компания LDz.
Строительство и проектирование станций на линиях Елгава, Тукумс, Крустпилс, а также на участке Калнгале-Скулте линии Саулкрасты выполняет объединение BMGS-Fima. В рижском узле, на участке Земитаны-Вецаки, эти работы проводит компания Leonhard Weiss.
Несмотря на успехи в модернизации, на главном железнодорожном узле Латвии - Рижском центральном вокзале - до сих пор сохраняются проблемы с доступом к платформам.
Низкие платформы и крутые лестницы высотой в два этажа затрудняют посадку и высадку пассажиров из новых поездов.
Похожие проблемы есть и на станциях Торнякалнс и Засулаукс в Риге. Их модернизация, как и обновление Центрального вокзала, отложена до реализации проекта Rail Baltica, судьба которого остается неопределённой.
В 2023 году оборот концерна LDz составил 263,5 млн евро, что на 3,4% больше, чем в 2022 году. Однако компания понесла убытки в размере 3,2 млн евро.
Latvijas dzelzceļš управляет публичной железнодорожной инфраструктурой и является головной компанией концерна.
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