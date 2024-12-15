Latvijas dzelzceļš откроет три новые железнодорожные станции

Такие временные платформы появятся, в частности, на Рижском центральном вокзале, Торнякалнсе, Засулауксе, а также на станциях Депо, Вагонный парк, Яняварты, Даугмале, Саласпилс и Саулкалне.

Кроме того, временные платформы нужны еще на шести станциях: Румбула, Дарзини, Цена, Инчупе, Кудра и Кайбала. Эти станции не были включены в проект модернизации из-за небольшого пассажиропотока и планов их закрытия.

В рамках проекта модернизируют 48 пассажирских платформ на линиях Крустпилс, Саулкрасты, Тукумс и Елгава.

На линии Крустпилс реконструируют 12 платформ, на линии Саулкрасты - 20, на линии Тукумс - девять, на линии Елгава - семь.

Общая стоимость проекта составляет 44,4 млн евро. Из этой суммы 37,8 млн евро поступили из фонда Евросоюза, а 6,6 млн евро выделила компания LDz.

Строительство и проектирование станций на линиях Елгава, Тукумс, Крустпилс, а также на участке Калнгале-Скулте линии Саулкрасты выполняет объединение BMGS-Fima. В рижском узле, на участке Земитаны-Вецаки, эти работы проводит компания Leonhard Weiss.

Несмотря на успехи в модернизации, на главном железнодорожном узле Латвии - Рижском центральном вокзале - до сих пор сохраняются проблемы с доступом к платформам.

Низкие платформы и крутые лестницы высотой в два этажа затрудняют посадку и высадку пассажиров из новых поездов.

Похожие проблемы есть и на станциях Торнякалнс и Засулаукс в Риге. Их модернизация, как и обновление Центрального вокзала, отложена до реализации проекта Rail Baltica, судьба которого остается неопределённой.

В 2023 году оборот концерна LDz составил 263,5 млн евро, что на 3,4% больше, чем в 2022 году. Однако компания понесла убытки в размере 3,2 млн евро.

Latvijas dzelzceļš управляет публичной железнодорожной инфраструктурой и является головной компанией концерна.

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