Зимнее солнцестояние: когда его ждать и сколько продлится самый короткий день года?

21 декабря станет самым коротким днем в году. В Риге солнце взойдет в 9:00 и зайдет в 15:43. Продолжительность светового дня составит всего 6 часов 43 минуты и 30 секунд.

Для сравнения: в самый длинный день года, 20 июня, солнце светило на 11 часов дольше - 17 часов 52 минуты.

В других регионах Латвии продолжительность дня будет варьироваться. На крайнем севере страны, в Валмиерском крае, световой день продлится 6 часов 26 минут. В самой южной точке, в Аугшдаугавском крае, день будет длиннее - 7 часов 2 минуты.

Самое раннее солнце взойдет в 8:38 на юго-востоке страны, недалеко от границы с Беларусью. Самый поздний восход - в 9:14, в Овишрагсе, Вентспилсский край.

Закаты также различаются. В Алуксненском и Балвском краях, на границе с Россией, солнце зайдет уже в 15:26. В то же время на юго-западе Латвии, в Южнокурземском крае, оно будет заходить позже - в 16:02.