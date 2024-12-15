В субботу, 21 декабря, в 11:20 наступит день зимнего солнцестояния. Это событие ознаменует начало астрономической зимы в северном полушарии Земли.
Зимнее солнцестояние: когда его ждать и сколько продлится самый короткий день года?
21 декабря станет самым коротким днем в году. В Риге солнце взойдет в 9:00 и зайдет в 15:43. Продолжительность светового дня составит всего 6 часов 43 минуты и 30 секунд.
Для сравнения: в самый длинный день года, 20 июня, солнце светило на 11 часов дольше - 17 часов 52 минуты.
В других регионах Латвии продолжительность дня будет варьироваться. На крайнем севере страны, в Валмиерском крае, световой день продлится 6 часов 26 минут. В самой южной точке, в Аугшдаугавском крае, день будет длиннее - 7 часов 2 минуты.
Самое раннее солнце взойдет в 8:38 на юго-востоке страны, недалеко от границы с Беларусью. Самый поздний восход - в 9:14, в Овишрагсе, Вентспилсский край.
Закаты также различаются. В Алуксненском и Балвском краях, на границе с Россией, солнце зайдет уже в 15:26. В то же время на юго-западе Латвии, в Южнокурземском крае, оно будет заходить позже - в 16:02.
После 21 декабря дни начнут постепенно удлиняться, а ночи сокращаться. Однако, до конца декабря восход солнца станет еще на минуту позже. Удлинение дня будет происходить за счет более позднего заката.
Солнечная зима - это четверть года, когда северное полушарие Земли получает минимальное количество солнечного света. Она началась 6 ноября и завершится 4 февраля. Рождество приходится на середину солнечной зимы.
Метеорологическая зима в этом году началась в Латвии 4 декабря. Среднесуточная температура воздуха тогда опустилась чуть ниже нуля. Ее окончание наступит, когда температура стабильно поднимется выше нуля. Но это произойдет не раньше 6 февраля, который, согласно статистике, считается самым холодным днем в году. Наступление метеорологической весны возможно только после этой даты.
С 4 по 10 декабря средняя температура воздуха по Латвии оставалась ниже нуля. Это официально отметило начало метеорологической зимы. Однако в некоторых регионах, включая Ригу, наблюдается продолжение метеорологической осени. Об этом свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
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